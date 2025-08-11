Важливо розуміти не тільки чим потрібно прати тканину, а і як це робити правильно

Прати дитячий одяг потрібно дотримуючись декількох правил, адже малюк має чутливу шкіру. Важливо розуміти не тільки чим потрібно прати тканину, а і як це робити правильно. ТСН розповідає, як правильно прати дитячі речі: вручну чи в пральній машинці.

Як прати дитячі речі?

За допомогою ручного прання можна обережно випрати всі речі, зекономити електроенергію та воду. А використовуючи пральну машинку ви зекономите час та забезпечите свій комфорт. При виборі способу прання варто відштовхуватися від своїх можливостей.

Головною перевагою прання вручну можна назвати можливість використання щадних мийних засобів.

Якщо ж говорити про переваги пральної машини, то вони очевидні:

Очищення великої кількості речей за малий проміжок часу. Швидше та легше виведення плям, навіть стійких. Краще полоскання речей (особливо, якщо вибрати правильний режим). Більше вільного часу, щоб присвятити його малюку.

Найважливіше – пам’ятати про правильний температурний режим. Не рекомендовано виставляти понад 40-50°C, адже через надто гарячу воду одяг може деформуватися.

Також краще не прати дитячі та дорослі речі разом – бактерії з вашого одягу можуть потрапити на речі малюка. Тому дитячий одяг рекомендовано прати перед дорослим, щоб навіть у барабані пральної машини не залишалося небезпечних мікробів.