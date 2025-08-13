фото Unsplash

Невідповідний догляд може зовсім зіпсувати тканину

Шовк – ніжна тканина, яка вимагає особливого підходу. А невідповідний догляд може зовсім зіпсувати тканину. Ludmila Fashion розповідає, яких помилок не варто допускати під час догляду за шовковими речами. Найпоширеніші помилки, яких варто уникати Гаряча вода або розігріта праска – це вороги шовку. Прати та полоскати вироби з шовку рекомендується в воду з температурою близько 30°C. Праску ж слід виставляти на мінімальний температурний режим. Найкращим рішенням перед пранням та прасування буде переглядати вказівки на етикетці, заявлені виробником. Викручування та агресивна сушка. Прати одяг з натурального шовку рекомендується вручну, але можна його прати також і в пральній машинці, обравши делікатний режим. Викручувати виріб слід не сильно, просто позбавляючись від надлишку води. Після цього одяг найкраще розкласти на рівній поверхні та залишити сохнути. Для прискорення процесу виріб, на стадії віджиму, можна обернути банним рушником, який вбере левову частку вологи. Використання агресивної хімії. Звичайні порошки, засоби для виведення плям – не підходять для догляду за шовком. Їх слід замінити засобами, які призначені для очищення делікатних матеріалів: шовку, вовни. Замочувати одяг не слід, а при полосканні рекомендується додавати в воду трішки оцту – він закріпить відтінок виробу, надасть фарбам яскравості та насиченості. Сонячне світло при сушінні. Сушити одяг з шовку потрібно тільки в тіні. Ультрафіолет руйнує структуру волокон, зменшує їх гнучкість. Також від прямих сонячних променів вигорає колір виробу. Неправильний спосіб прасування. Виріб з шовку потрібно обов’язково вивернути навиворіт перед прасуванням. Також прасувати шовковий одяг слід в злегка вологому стані, не використовуючи пар і не розбризкуючи на тканину воду.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter