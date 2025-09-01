Річ у тім, що така капуста містить органічні кислоти та натуральний розсіл, який допоможе ефективно очистити поверхню

Цей метод зберігається з покоління в покоління – і він справді може змінити ваше уявлення про домашнє прибирання. Top розповідає, як можна використати квашену капусту для очищення килимів.

Як почистити килими квашеною капустою?

Багато людей зберігають квашену капусту в банках. Її можна використовувати як гарнір у будь-який час. Але капусту, ферментовану природним шляхом із сіллю, можна також використовувати для чищення килимів. Така капуста містить органічні кислоти та натуральний розсіл, який допоможе ефективно очистити поверхню. Уникайте використання квашеної капусти на основі оцту, оскільки вона залишить неприємний запах на тканині.

Спочатку вам потрібно витрусити будь-який пил, що потрапив у волокна килима, і ретельно пропилососити. Далі злийте воду з квашеної капусти та прикладіть її до плями на годину. Після цього приберіть капусту та промийте пляму губкою. Після повного висихання потрібно знову пропилососити килим.