Щоб очистити килим або диван, потрібно використати звичайну харчову соду

Неприємні запахи можуть зіпсувати атмосферу в домі, а диван та килим дуже часто стають причиною цих запахів. Express розповідає, як позбутися неприємного запаху з дивану та килима.

Щоб очистити килим або диван, потрібно використати звичайну харчову соду та вашу улюблену ефірну олію, якщо хочете, щоб після прибирання залишився приємний запах. Вся річ у тім, що харчова сода чудово поглинає запахи, не маскуючи їх, як це робить звичайний освіжувач повітря.

Як позбутися запахів на дивані та килимі?

Вам знадобиться:

харчова сода – 120 г;

ефірна олія – 10-25 крапель (за бажанням);

тепла вода;

герметичний контейнер.

Ефірну олію можна не використовувати, адже вона просто надає приємного аромату. Окрім цього, деякі ефірні олії можуть бути дуже токсичними для домашніх тварин, тому з ними потрібно бути обережними.

Щоб очистити килим та диван від запахів, спочатку додайте в контейнер харчову соду та трохи теплої води, потім додайте кілька крапель ефірної олії (якщо ви її використовуєте). Вам знадобиться лише невелика кількість води, щоб утворилася паста, але переконайтеся, що вона все ще здебільшого тверда. Харчова сода може трохи збитися в грудочки, але продовжуйте помішувати її та намагайтеся перемішати якомога рівномірніше.

Потім посипте килим або диван тонким шаром вологої харчової соди та залиште на 15-30 хвилин, щоб вона ввібрала запахи або бруд, що потрапили на тканину, а потім просто приберіть суміш пилососом.