Натираючи шви свічкою, ви створите тонкий та невидимий шар завдяки парафіну

Ванна кімната – простір, де найчастіше викладають плитку. Асе саме у швах плитки часто розвивається пліснява та грибок. PixelInform розповідає, як зберегти чистоту надовше завдяки звичайній свічці.

Для чого натирати шви у ванній свічкою?

Натираючи шви свічкою, ви створите тонкий та невидимий шар завдяки парафіну. Він відштовхуватиме бруд, пил та воду, а також чудово відполірує шви.

Для цього потрібно просто натерти між плиткові шви парафіновими свічками. У процесі парафін не буде кришитися та розсипатися. Для кращого ефекту закріплення можна пройтися феном по швах – парафін рівномірно розігріється, а потім застигне надовго.