Проблемі із забитим зливом – це не лише незручність, а ще й ризик неприємного запаху по всій квартирі. Але не поспішайте купувати дорогі хімічні засоби. ТСН розповідає, як позбутися засмічення в раковині за допомогою двох простих інгредієнтів.

Як позбутися засмічення у раковині?

Для приготування розчину ван знадобляться:

Пів склянки будь-якого гелю для миття посуду. Пів склянки дешевого відбілювального засобу.

Як очистити засмічення:

Змішайте обидва компоненти в місткості. Обережно вилийте суміш у зливний отвір раковини. Залиште на ніч, щоб активні речовини розчинили жирові відкладення. Вранці відкрийте кран із гарячою водою та залиште на кілька хвилин, аби труби добре промилися.

Цей метод ідеально працює із засміченнями від залишків їжі, жиру, мила та косметичних засобів.