Зубна паста містить делікатні абразивні частинки, які знімають наліт із зубної емалі, не пошкоджуючи її

Хромовані елементи у ванній кімнаті та на кухні легко втрачають блиск через наліт та забруднення. Для їх очищення необов’язково використовувати агресивну хімію – допоможе звичайна зубна паста. «Сусідка» розповідає, як повернути вашій техніці ідеальний вигляд.

Чому зубна паста допомагає?

Зубна паста містить делікатні абразивні частинки, які знімають наліт із зубної емалі, не пошкоджуючи її. Тому так само дбайливо вони діють і на металевих поверхнях, знімаючи тонкий шар забруднень. Щоб посилити ефект до зубної пасти ви можете додати сіль, адже її кристали допоможуть впоратися зі стійкішими відкладеннями.

Як правильно очищати хромовані поверхні?

Спочатку потрібно взяти невелику кількість, приблизно з горошину, найпростішої білої зубної пасти. Додайте до неї дрібку дрібної солі та ретельно перемішайте до однорідної консистенції.

Після цього нанесіть отриману пасту на м’яку тканину, а краще на мікрофібру або фланель. Не варто використовувати жорсткі губки чи щітки. Акуратними, легкими круговими рухами, без сильного натиску, відполіруйте хромовану поверхню. Приділіть особливу увагу місцям із плямами від води. Закінчивши з очищенням, ретельно змийте залишки пасти теплою водою. А потім насухо витріть поверхню чистою м’якою тканиною, щоб уникнути водяних розводів.