Завдяки свічковому воску, ви можете запобігти утворенню слідів та водяних плям

Плями нальоту на кранах, змішувачах та раковинах можуть зіпсувати вигляд ванної кімнати. На щастя, існує простий спосіб запобігти їх утворенню. Express розповідає, чим потрібно натерти змішувачі, щоб вони сяяли.

Чому з’являються плями?

Плями зазвичай спричинені жорсткою водою, яка містить високий вміст мінералів, таких як калій та магній. Вони залишають відкладення, коли вода випаровується.

Як уникнути водяних слідів?

Завдяки свічковому воску, ви можете запобігти утворенню слідів та водяних плям.

Вам потрібно налити свічковий віск на кран, розтерши його ганчіркою. Віск допоможе запобігти появі плям від жорсткої води, створюючи відштовхувальний бар’єр на поверхні крана.

Бар’єр полегшить стікання води з крана, запобігаючи прилипанню мінеральних відкладень у воді до поверхонь.

«Свічковий віск не видалить наявні плями від води, але він добре справляється зі створенням бар'єра, який запобігає появі цих плям», – зазначає президент клінінгової компанії Sophia's Cleaning Service Кароліна Казімірскі.

Також потрібно пам’ятати, що певні свічки, які містять барвники та ароматизатори, можуть зіпсувати покриття деяких приладів.