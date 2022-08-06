Фосфор потрібен для коренів та бутонів

Щоб троянди цвіли пишно та довго, потрібно їх регулярно підживлювати добривами. Недосвідчений садівник може розгубитися, зайшовши по підживлення в садовий магазин, проте насправді важливо знати, які елементи на що впливають. Від цього залежать терміни їх застосування. «Дім і сад» розповідає, які елементи потрібні трояндам у різні періоди вегетації та, зокрема, у серпні.

Як елементи потрібні трояндам

Азот необхідний для нарощування зеленої маси, тому троянди та інші культури підживлюють ним навесні. Можна застосовувати органічні азотні добрива – гній, настої трави.

Фосфор потрібен для коренів та бутонів. Його використовують влітку і восени. При кореневому підживленні гранули закладають в ґрунт, при позакореневому – проводять обприскування по листу. Останній варіант хороший тим, що троянду неможливо перегодувати – вона візьме лише стільки, скільки їй потрібно.

Калій допомагає культурам визрівати, зміцнює їх імунітет і покращує цвітіння. Використовують його, як правило, разом із фосфором і по такій же схемі.

Коли підживлювати

Можна купувати як окремі компоненти і потім їх самостійно змішувати, так і готові комплекси. На багатьох добривах є приписка «літо», «весна» або «осінь» – не нехтуйте такою явною підказкою від виробника і використовуйте засіб по сезону.

У цілому навесні для троянд більше пасуватимуть азотні комплекси, а починаючи з середини серпня азот бажано виключити взагалі. З початку літа і до середини серпня вибирайте препарати, де фосфору і калію буде приблизно рівна кількість, а азоту – мінімум. З середини серпня калій в добривах має переважати.

Перепрілий гній трояндам подобається, але насипати його навколо куща бажано лише пізньої осені, щоб троянда не почала розвиватися в морози.

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