Імпортні квіти для кращого збереження при транспортуванні піддаються обробці, що негативно впливає на укорінення

Якщо вам подарували букет прекрасних троянд, і вам шкода просто їх викинути у смітник, коли букет зав’яне, можна спробувати укоренити квіти та пересадити у ваш сад. Насправді зробити це досить просто, хоча існують певні правила та обмеження. Про все детальніше розповідає «Дім і сад».

Успішно укоренити можна не всі троянди. Імпортні квіти для кращого збереження при транспортуванні піддаються обробці, що негативно впливає на укорінення живців. Деякі виробники навмисно виламують бруньки на стеблах зрізаних квітів, щоб стримати поширення сорту. Але якщо квіти вітчизняні, а ще краще – місцеві, з ринку, адаптовані до кліматичних умов регіону, отримати нові рослини з букета дуже навіть можливо. Важливо: використовувати для вкорінення можна тільки свіжі квіти.

Найбільш поширені способи вкорінення:

у воді;

у ґрунті;

у картопляних бульбах;

у газеті.

Всі живці при будь-якому способі вкорінення нарізаються однаково. Верхня частина квітки видаляється, нижній зріз роблять під брунькою навскіс, листя видаляється. Верхній зріз можна зробити над брунькою (відстань не більше 1 см), він може бути косим або прямим. Всього бруньок на стеблі має бути не менше 2 і не більше 4.

Процес вкорінення у воді

Попередньо заготовлені живці занурюють в біопрепарати для кращого вкорінення, наприклад, «Епін», «Корневин», «Гетероауксин». Далі їх в’яжуть у пучки по кілька штук і ставлять в банки або склянки з водою так, щоб вода покривала тільки нижню бруньку. Слідкуйте, щоб вода не випаровувалася. Укорінення може тривати кілька тижнів, весь цей час живці тримають у світлому, але не сонячному місці. У спекотну погоду повітря навколо них зволожують.

Спочатку з’являється знизу стебел калус – білі роздуті точки, згодом з них відросте коріння. Після появи коренів живці висаджують в індивідуальну тару в легкий ґрунт. Висаджуйте рослини в ґрунт при відростанні коренів на 1-1,5 см, інакше довге коріння заплутається і зламається при посадці.

Укорінення в ґрунті

Можна відразу висаджувати підготовлені живці в ґрунт, але для проростання необхідно забезпечити тепличні умови для рослин. Ґрунт для посадки повинен бути поживним і пухким. Найкращий склад: листова і дернова земля, пісок, вермикуліт, торф у співвідношенні 1:1:1:0,5:1. Рослини висаджують в ґрунт, накривають банками або влаштовують тепличку в старому акваріумі. Укорінення проводять на світлі.

Укорінення в картопляній бульбі

Спочатку знезаражують саму бульбу розчином марганцівки, препаратом «Стробі» або іншим фунгіцидом. У бульбі роблять неглибокий отвір, куди вставляють нижню частину живця троянди. Можна закрити отвір зверху розплавленим воском. Помістіть картоплини в горщик або ящик, проміжки засипте легким ґрунтом, вермикулітом або піском. Щодня зволожуйте ґрунт за потребою.

Укорінення у вологій газеті

Найпростіший спосіб вкорінення троянд з букета. Такий метод підійде тим, хто з певних причин не зможе доглядати за посадками. Підготовлені живці з видаленим листям загортають в кілька вологих газет, потім укладають в поліетиленовий пакет. Зберігають пакет в холодильнику при температурі від +3°C до +5°C. Після появи коренів рослини висаджують в землю.

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