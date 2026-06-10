Особливо багатими на врожай бувають змішані та хвойні ліси після рясних дощів і теплих ночей

Червень традиційно відкриває сезон літніх грибів в Україні. Саме після теплих дощів і стабільного потепління в лісах починають масово з’являтися лисички, маслюки, підберезники та навіть перші боровики. Проте успішний похід до лісу залежить не лише від погоди, а й від правильно обраного часу. Багато досвідчених грибників орієнтуються на місячний цикл, який, за народними спостереженнями, може впливати на активність росту грибів. Коли ходити по гриби у червні, пише ТСН.

Які гриби можна знайти у червні

Перший місяць літа часто називають початком сезону «колосовиків». Саме в цей період у лісах з'являються перші хвилі найпопулярніших їстівних грибів.

Найчастіше грибники знаходять:

білі гриби;

лисички;

маслюки;

підберезники;

підосичники.

Особливо багатими на врожай бувають змішані та хвойні ліси після рясних дощів і теплих ночей.

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Як місячні фази впливають на ріст грибів

Згідно з багаторічними спостереженнями грибників, різні фази Місяця можуть впливати на інтенсивність росту грибів.

Під час спадного Місяця гриби ростуть повільніше, але часто мають щільнішу структуру. У період молодика активність грибниці зазвичай знижується. Найсприятливішим часом вважається зростальний Місяць, коли формуються нові плодові тіла. Біля повні грибів у лісі стає більше, однак вони можуть швидше старіти та втрачати якість.

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Сприятливі дні для збору грибів у червні 2026 року

1–6 червня

Початок місяця вважається досить вдалим для походів до лісу. У цей час можна розраховувати на появу перших лисичок, маслюків та молодих білих грибів. Зібрані гриби добре підходять як для приготування страв, так і для заготівлі.

7–13 червня

Урожайність дещо зменшується, проте гриби продовжують з’являтися у вологих місцях. Варто звертати увагу на ділянки біля струмків, лісових галявин та затінених куточків із густим мохом.

14–16 червня

Період молодика, який припадає на 15 червня, вважається найменш сприятливим для збору грибів. У цей час активність грибниці знижується, тому значних знахідок очікувати не варто.

17–23 червня

Після молодика починається нова хвиля росту грибів. Якщо в цей період пройдуть дощі, у лісах активно з’являтимуться підберезники, підосичники та маслюки.

24–28 червня

Цей відрізок часу багато грибників вважають найкращим у червні. За сприятливих погодних умов можна розраховувати на масову появу білих грибів, лисичок та інших цінних видів.

29–30 червня

Наприкінці місяця, під час повні, грибів у лісі може бути особливо багато. Водночас вони швидше накопичують вологу та можуть псуватися, тому зібраний урожай бажано переробити того ж дня.