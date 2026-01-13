Якщо ви шукаєте чітку відповідь на питання, скільки часу можна залишати одяг в пральній машині, вам буде важко її знайти

Навіть якщо пральна машина щойно закінчила прання, інколи життя підкидає справи – і мокрі речі залишаються всередині. Однак надовго тримати їх там не варто: за певний час вони починають неприємно пахнути. Southern Living розповідає, як уникнути затхлого запаху.

Як довго можна залишати мокрий одяг в пральній машині?

Якщо ви шукаєте чітку відповідь на питання, скільки часу можна залишати одяг в пральній машині, вам буде важко її знайти. Насправді будьте обережні з твердженнями, які дають конкретну відповідь на це питання, оскільки це дуже залежить від ряду факторів.

З огляду на велику кількість змінних (тип і ступінь забруднення, температура води, пральний порошок, добавки для прання, типи тканин, тип пральної машини, частота чищення пральної машини), які визначають кожну окрему партію білизни, нереально вказати конкретний час, який буде точним для кожного домогосподарства. Згідно з найкращими практиками, білизну слід виймати з пральної машини одразу після завершення циклу прання.

Що робити, якщо ви залишили мокрий одяг занадто довго?

Спочатку варто оцінити запах. Якщо вологий одяг не має затхлого запаху, достатньо його висушити та випрасувати. Але якщо одяг все ж таки має затхлий запах, вам потрібно запустити швидкий цикл прання та додати засіб, який може знищити бактерії, що викликають запах.