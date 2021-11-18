Існує багато способів захистити частину рослин від холоду та вітру, залишивши їх зимувати на балконі

Коли температура за вікном суттєво знижується, прихильники кімнатних рослин повинні потурбуватись про те, щоб квіти, які були на балконі, не замерзли. Зима – не привід переносити усі горщики з рослинами і квітами у кімнату. Існує багато способів захистити частину рослин від холоду та вітру, залишивши їх зимувати на балконі, а з певними видами доведеться попрощатися назавжди. Розповідаємо, які балконні квіти потрібно захищати від зимових холодів та як саме.

Що робити з однорічниками

На балконах найчастіше вирощують однорічні рослини – настурції, чорнобривці, цинії, айстри тощо. За сезон вони проходять увесь цикл свого розвитку, тому немає сенсу їх вкривати або переносити у більш тепле приміщення, оскільки вони все одно загинуть. Звичайно, якщо рослини ще не прихопив мороз і вони продовжують квітнути, їх можна занести до квартири. Там вони ще порадують своєю красою кілька тижнів, а потім зів’януть.

Проте серед однорічників є рослини, які такими вважаються у середній зоні, оскільки не переносять морозних зим, а у себе на батьківщині вирощуються як багаторічні, наприклад, пеларгонія, петунія, бакопа, бальзамін, гацанія, колеус та інші. Деякі з них можна вирощувати як кімнатні, приміром, колеус, бальзамін, пеларгонію, плющ. Інші ж не переносять високих температур: їх потрібно зберігати у прохолодному приміщенні, і засклений балкон цілком може для цього підійти. На ньому можуть зимувати петунія, левиний зів, гацанія, вербена, сутера тощо, але їх все ж таки слід укрити.

Переносити балконні рослини, які можуть зимувати у квартирі, слід до увімкнення опалення. Так вони легше адаптуються до нових умов вирощування.

Що робити з екзотичними квітами

На балконах і терасах охоче вирощують цікаві екзотичні рослини, красиво квітучі або декоративні дерева та чагарники, наприклад, олеандр, дурман, європейську оливку, цитрусові або пальми. Їх усіх обов’язково потрібно перенести в кімнату – і задовго до настання перших заморозків, як правило, наприкінці вересня або на початку жовтня.

Для дурману, олеандрів та оливок потрібно забезпечити світле приміщення з оптимальною температурою від +5 до +10°C. Це можуть бути під’їзди, сходи, світлі підвали та гаражі. Цитрусові та пальми можуть зимувати при дещо вищій температурі, тому ми можемо без страху заносити їх у квартиру. Вони повинні перебувати в світлому місці, бажано біля південного вікна, і якомога прохолоднішому подалі від радіатора. До речі, лимони та мандарини можна лишити на балконі до перших заморозків.

Як квіти можна посадити на закритому балконі взимку

Якщо закритий балкон опалюється, то балконні рослини зимують так само, які і всі інші кімнатні. Якщо він не опалюється, то залишайте на ньому лише ті рослини, які полюбляють прохолоду. При зниженні температури за вікном їх слід утеплити так само, як і на відкритому балконі.

Посадіть камелію, зимовий жасмин, чемерник (морозник), цикламен, зимовий верес, ягідні кущі. Не дуже чутливими до холоду є сукуленти і кактуси. Низькі температури не налякають також лілії, кали, амариліс, якщо ви тримаєте їх у горщиках, попередньо обрізавши.

Плющ та бамбук також допоможуть створити затишок на балконі. Приємним запахом потішать невеликі хвойні дерева, а додати настрою допоможе різноманіття відтінків скіммії (якщо температура впаде нижче -5°C, її потрібно занести в кімнату) та падуба.

Висаджуючи кущі на своєму балконі взимку, потурбуйтесь про те, щоб в контейнерах та горщиках не збиралась застійна вода, адже вона негативно вплине на рослини під час заморозків. Також важливо захистити рослини від протягів, а також від сильних морозів – флісом, пінополістиролом, пухирчастою плівкою.

Які квіти можна лишити зимувати на відкритому балконі

На балконах і терасах морозостійкі хвойно-листяні чагарники можуть зимувати. Це можуть бути карликові, повільно зростаючі форми хвойних порід, наприклад, біла ялина, ялина норвезька, гірська сосна, вічнозелений самшит або карликовий кизильник, ялівець або повзучий ялівець. Останній слід висаджувати на край ємності, щоб пагони звисали за його край, падаючи на підлогу балкона або тераси. У вічнозелених рослин постійно відбуваються життєві процеси, тому не слід забувати їх поливати. Якщо ви хочете лишити зимувати на балконі й інші багаторічники, їх слід до цього добре підготувати.

Як підготувати рослини до зимівлі на відкритому балконі

Рослини, що зимують на балконі, слід висаджувати в морозостійкі контейнери або горщики. Якщо це дерев’яні ящики, їх слід правильно просочити. Керамічні ємності повинні бути відповідно марковані, інакше вони можуть легко тріснути на морозі. Іноді також використовують ємності з пластику, каменю, бетону або ротанга. Всі вони повинні мати сертифікати стійкості до перепадів температури та вологості. Як правило, горщики та ємності з пористих матеріалів, в які легко проникає волога, категорично не підходять для цієї мети.

Крім того, рослини повинні бути захищені від вимерзання коренів. Прямокутні контейнери бажано перед висадкою рослин зсередини з боків і знизу слід покрити полістиролом. Якщо ми відмовились від цього, на зиму контейнер доведеться накривати зовні. Круглі горщики потрібно обмотати килимами з мінеральної вати або скловати. Варто також покрити поверхню ґрунту мульчею, наприклад, тирсою або сосновою корою, а самі контейнери поставити на підставку з пінопласту.

Білий зимовий агротекстиль зазвичай вибирають для покриття надземних частин рослин, гілок та пагонів балконних чагарників. Також можна придбати готові витяжки для покриття рослин з агротекстилю. Природні матеріали, такі як джут або солома, також можна використати для покриття рослин, але вони, як правило, не так добре працюють на балконах і терасах. В укритті потрібно зробити отвори для вентиляції.

Маленькі горщики можна вкрити у великих картонних коробках, на дно яких слід укласти пінопласт. Простір між стінками коробки і вазонами заповніть соломою, сухим листям або старими газетами. На ґрунт у горщику насипте торф або тирсу, а зверху обв’яжіть укриття мішковиною. Якщо у вас є порожні контейнери або великі горщики, їх також можна використовувати для захисту рослин взимку – за тим же принципом, що і коробки.

Крім укриття, багаторічники до майбутньої зими потрібно ще й підготувати. На початку осені їх слід підгодувати фосфором і калієм. Можна полити рослини під коріння розчином суперфосфату і сульфату калію (по 1 ст. л. кожного добрива на відро води), або скористатися спеціальними комплексними добривами зі спеціальною позначкою «осінні».

За матеріалами «Украфлора», UkrMedia, Nice Garden