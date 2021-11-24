Приблизно третина матеріалу може не пережити зиму, тому заготовляти живці слід із запасом

Багато рослин добре переносять живцювання і розмножуються живцями. Але щоб отримати хороший результат, потрібно вчасно зрізати і правильно зберігати матеріал для щеплення і вкорінення. Розповідаємо, як і коли потрібно заготувати живці.

Терміни заготівлі

Існують різні терміни заготівлі живців для висадки та прищеплення. Для літнього окулірування живці краще заготовляти у день його проведення. Для весняного – від кінця осені і до розпускання бруньок навесні, цей процес є підготовкою саду до наступного сезону. Найкраще цим займатися саме в листопаді до настання морозів – живці кісточкових культур заготовляють саме в цей період.

Як нарізати

Нарізують живці з однорічного приросту довжиною 30-40 см. На живцях меншої довжини у пазухах листків часто формуються плодові бруньки, які погано проростають і дають слаборослі пагони-окулянти. Оптимальна товщина живця – близько 7 мм.

Для успішної заготівлі варто дотримуватися кількох правил:

використовувати тільки молоді, здорові, плодоносні гілки;

гілки повинні рости з освітленої сторони дерева;

нарізку починають тільки після завершення вегетаційного періоду або до розпускання бруньок;

живці не заготовляють з гілок, які ростуть вертикально, а також кривих, тонких і пошкоджених гілок;

обрізати пагони потрібно нижче ростової шийки з відрізком дворічної деревини до 2 см, інакше живець може зіпсуватися під час зберігання;

приблизно третина матеріалу може не пережити зиму, тому заготовляти живці слід із запасом.

Як зберігати

Заготовлені живці зберігають у пакетах до часу щеплення в прохолодному місці у вологому стані. Також живці можна зберігати у вологому піску, торфі, тирсі або будь-якому іншому відповідному субстраті, який періодично потрібно зволожувати. Температура зберігання повинна бути заледве вище нуля. Якщо збираєтеся щепити кілька дерев різними сортами, варто позбирати живці в пучки по сортах.

Живці можна зберігати і на вулиці: для цього слід розчистити невелику ділянку землі від снігу, покласти туди щепи, засипати зверху снігом і утрамбувати. Для зберігання в холодильнику живці потрібно загорнути спершу у вологу мішковину, потім – папір, і покласти в поліетиленовий пакет. Періодично потрібно переглядати живці, щоб не допустити їх пересихання або розвитку цвілі.

За матеріалами «Дім і сад», «Все для саду», Cash Flow, Sad.ukr.bio

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