В’юркові, як правило, приємно цвірінькають або попискують

За своєю природою птахи можуть бути дуже голосними. У дикій природі вони так повідомляють іншим членам своєї зграї про своє місцеперебування або попереджають про хижаків. Проте окремі види можуть бути досить тихими домашніми улюбленцями. Жодна птаха не може бути повністю мовчазною, проте деякі не схильні верещати та кричати або мають тихі голоси.

The Spruce Pets розповідає про сім найтихіших пташок, яких можна тримати вдома. Та майте на увазі, що деякі пташки можуть бути мовчазними через хворобу.

1. В’юркові.

Це родина маленьких пташок, що об’єднує багато різних видів, яких люблять тримати вдома, наприклад, зяблики, канарки чи амадини. В’юркові, як правило, приємно цвірінькають або попискують, і навіть ціла зграя таких пташок не буде надто шумною. Їм потрібна простора клітка, у якій вони зможуть літати, а також бажано компанія – в’юркові люблять ділити простір зі зграєю.

2. Хвилястий папужка.

Хвилясті папужки мають чудову здатність вчитися розмовляти, як і більші види папуг. Хоч вони і люблять поговорити впродовж дня, все ж фізично ці пташки не можуть бути голосними. Хвилясті папужки розумні, грайливі і переважно досить товариські зі своїми власниками. Їм потрібні різні іграшки для розваг, а також принаймні кілька годин вправ поза кліткою.

Фото The Animal Fact

3. Папуга-горобець.

Одні з найменших видів папужок. Як і хвилясті побратими, вони фізично не можуть бути голосними: їхнього м’якого лепету чи цвірінькання навряд вистачить, щоб особливо потурбувати навіть найчутливіші вуха. Хоч ці пташки і мають маленькі розміри, вони потребують щоденної взаємодії та уваги від власників, аби лишатися прирученими.

4. Корела.

Пташка з родини какаду, єдиний представник свого виду. Якщо ви шукаєте пташку, більшу за хвилястого папужку чи канарку, варто звернути на нього увагу. Корели можуть бути голосними, але їхнє щебетання рідко досягає набридливого рівня. Крім того, корели вправно навчаються свистіти та імітувати різні побутові звуки.

Фото Corydon

5. Сенегальський папуга.

Ці папуги, на відміну від багатьох інших видів папуг, люблять поводитися тихо та спокійно. Попри те, що вони люблять поговорити, верещати та кричати не будуть. Сенегальські папуги також, як правило, просто люблять сидіти поруч зі своїми власниками, хоча їм і потрібні іграшки та різні заняття, щоб бути у формі.

6. Рожевогрудий папужка.

Ці папуги відомі своєю тихою та ніжною поведінкою. Зазвичай вони найбільш активні та говіркі раннього ранку або в сутінках, проте рівень їхнього максимального шуму все ще низький у порівнянні з багатьма іншими видами. Ці птахи не надто активні, проте люблять просторі клітки, в яких можуть вільно літати.

Фото Tumblr

7. Голуб.

Голуби можуть бути ніжними та милими домашніми улюбленцями, які не потребують багато уваги. Вони відомі своїми приємними голосами (які, втім, можуть декого дратувати, оскільки голуби рідко замовкають) і добре підійдуть тим, хто шукає невимушеного домашнього птаха.

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