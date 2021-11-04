Грайтеся з кроликом щодня мінімум 15 хвилин

Кролики – прекрасні домашні тварини, оскільки вони милі, цікаві, грайливі та товариські зі своїми господарями, а також добре ладнають з собаками та кішками. Якщо ви обрали саме такого домашнього улюбленця, Petsworld розповідає сім секретів, як зберегти його здоров’я.

1. Поживна їжа.

Здорова і поживна дієта відіграє значну роль для здоров’я та щастя кролика. Якщо навіть на початку він адаптуючись не надто хоче їсти нову їжу, дотримуйтеся надалі плану здорового харчування, інакше можуть з’явитися розлади травлення.

80% раціону кролика має становити сіно на основі трав, що, зокрема, збереже його зуби. Замість їжі на основі цукру краще давати йому помиті листові овочі та трави. Фрукти кролику давати варто рідко, оскільки в них багато природного цукру.

Фото The Hugger

2. Багато вправ.

Кролики народжені бігати, тому недостатня кількість фізичних навантажень уповільнить його травну систему та збільшить ймовірність ожиріння.

Переконайтеся, що ваш кролик виходить з клітки хоча б раз на день та бігає по кімнаті чи двору. Щоб стимулювати його природні інстинкти, можна годувати його в спеціальному дозаторі, який допоможе йому і їсти, і рухатися одночасно.

3. Ігри.

Грайтеся з кроликом щодня мінімум 15 хвилин. Ці тварини потребують уваги, і соціальна взаємодія відіграє дуже важливу роль у їхньому фізичному та психічному здоров’ї. Можна, наприклад, скласти з картонних коробок чи навіть з газет смугу перешкод, щоб кролик кинув виклик сам собі.

Фото The Hugger

4. Перевірка на наявність травм чи хвороб.

Кролики не можуть висловити свій біль у разі травми чи хвороби, тому їхнім власникам потрібно бути особливо пильними. Є кілька простих порад, які допоможуть перевірити, чи все добре з вашим улюбленцем.

По-перше, стежте за рівнем його енергії: здорові кролики люблять рухатися, стрибати і досліджувати навколишнє середовище. По-друге, звертайте увагу на поведінку: хворі чи травмовані тваринки можуть проявляти неприродну агресію на інших кроликів чи своїх власників. По-третє, слідкуйте за апетитом: кролики, як і будь-які інші тварини, втрачають його, будучи нездоровими.

Фото Pet Ponder

5. Кастрація.

Стерилізація і кастрація допомагають запобігти зайвій агресії, яку можуть спровокувати гормони. Самців каструють зазвичай у віці 3,5 місяців, а самок стерилізують приблизно у піврічному віці.

6. Масаж.

Майже всі домашні кролики люблять, коли їх гладять, чухають біля чола і за вухами. Вони муркочуть, коли щасливі і повністю спокійні. Як тільки ваш кролик заспокоїться і розслабиться, ви зможете відчути вібрацію на його лобі, а також помітити легке сіпання вусів.

Фото Mental Floss

7. Огляд у ветеринара.

Як будь-якому домашньому улюбленцю, кролику потрібен щорічний огляд у ветеринара, щоб переконатися у його відмінному здоров’ї і відсутності прихованих ознак хвороб. Лікар огляне зуби, перевірить вагу, дихання, роботу серця тощо. Важливо звертатися до фахівців не тільки тоді, коли є проблема, а регулярно, аби попередити ці проблеми.

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