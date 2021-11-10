Хом’яки мають бути допитливими і енергійними

Хом’ячки – досить тендітні тварини, і їхнє успішне утримання першочергово залежить від того, яку тварину ви оберете в магазині. Перед тим, як привезти додому нового улюбленця, огляньте його тіло та дізнайтеся характер, подивіться на умови, у яких його тримали. Усе це впливатиме на те, як довго проживе ваш хом’як. The Spruce Pets розповідає детальніше, на що слід звернути увагу при виборі цього гризуна.

Огляньте хом'ячка

Візьміть в руку хом’яка та потримайте кілька хвилин. Подивіться на загальний стан тіла: тварина не повинна бути ні товста, ні худа, мати набряки. Шерсть має бути доглянутою, тобто пухнастою та гладкою, без залисин. Перевірте чи немає забруднень довкола задньої частини чи вологості на хвості – це може свідчити про діарею.

Очі, ніс та вуха мають бути чистими і без виділень, також перевірте шерсть довкола на вологість, наявність плям чи засохлих виділень. Спробуйте перевірити зуби, якщо вийде: вони не повинні бути завеликі чи нерівні. Також перевірте, чи немає вологого або сплутаного хутра на підборідді. Дихання хом’яка має бути тихим і не утрудненим – без хрипів, булькання чи клацання.

Тепер покладіть тваринку і подивіться, як вона рухається: у неї не має бути ознак кульгавості, скутості чи небажання рухатися.

Перевірка особистості

Хом’яки мають бути допитливими і енергійними. Звичайно, це може бути складно перевірити, адже хом’яки – нічні тварини, але якщо його розбудити, він повинен прокинутися і виглядати зацікавленим у тому, що відбувається довкола.

Поспостерігайте, як тваринка реагує на людей. Незважаючи на те, що спершу більшість хом’ячків можуть бути дратівливими, спробуйте обрати того, який спокійно ставиться до наближення людини і до того, що його беруть на руки.

Поради щодо вибору правильного хом’ячка:

Спробуйте дізнатися вік тварин і оберіть якомога молодшого. Найкраще – віком приблизно 6 тижнів. Якщо котрийсь із хом’яків у магазині видається хворим, краще не купляйте тваринку, яка була в одній клітці з ним. Перший хом’як може бути заразним, і тоді ваш теж захворіє. Переконайтеся, що зоомагазин розділяє самців та самок. Ознайомтеся з відмінностями двох статей, і якщо працівники магазину не розділяє їх або здаються невпевненими щодо статі хом’яків, підіть до іншого магазину. Краще уникати можливості несподіваного потомства. Якщо в магазині вам не дозволяють потримати хом’ячка, то краще теж звернутися до іншого продавця, адже варто спробувати поконтактувати з тваринкою, щоб оцінити її темперамент.

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