Взимку пташкам, що живуть просто неба, важко знайти їжу, однак допомогти їм може кожен. Змайструвати годівничку можна навіть з порожньої пляшки, а поживний корм знайдеться у кожній домівці.

Ми поспілкувались з бьордвотчеркою Юлією Юрченко та розповідаємо, яких пташок можна помітити на вулицях взимку, а також як правильно наповнювати годівнички.

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Взимку птахам не стільки страшний холод, як голод. Голубам чи галкам не складно знайти собі їжу, бо вони харчуються рештками їжі, тоді як маленьким пташкам, які зимують у селах та великих містах України, деколи буває нелегко. Показуємо, яких пташок можна побачити під час зимових прогулянок.

Синиця велика

Синиця велика – один з найбільших представників роду синиць. Це лісові пташки, які живляться переважно комахами, яких шукають у кронах дерев, але взимку їх рідко можна помітити у глинах лісів. Адже вони збираються у зграї та починають кочувати у пошуках поживи. Характерне забарвлення: білі щоки, на потилиці невелика жовтувата пляма, спина оливково-зелена, воло, груди та черево – жовті, на крилах є білі смужки.

Горобець хатній

Горобець хатній – це невеличка пташка сіро-коричневого кольору. Ви точно бачили його на вулицях, адже це найпоширеніший вид роду горобців. У самців є велика чорна пляма, що охоплює підборіддя, горло, верхню частину грудей, а також забарвлення на голові темно-сіре, а не темно-буре, як у самок.

Снігур

Снігурі – взимку тримаються зграями та мають характерне забарвлення. У дорослого птаха верх голови чорний, спина і частина верхніх покривних пер крил сірі, щоки і низ тулуба червоні.

Костогриз

Костогриз – невеличка пташка з масивним дзьобом, яка зовні може бути трішки подібною до горобця. Має коричневу голову та спину та чорну плямку на горлі, низ тіла бурувато-рожевий, а на чорних крилах та хвості є білі плями. Щодо дзьобу, то його форма та міцність не випадкові: тому що цей птах живиться, в основному, кісточками: черемхи, вишні, горобини, бузину.

Омелюх

Омелюх – ці пташки також люблять літати зграями, в Україну вони прилітають на зимівлю. На голові у омелюхів є чубчик сірувато-червонуватого забарвлення, основний тон оперення цих птахів бурувато-сірий. Хвіст короткий та закінчується широкою жовтою смужкою.

Дрізд-омелюх

Дрізд-омелюх – це співочий птах з родини дроздових. У дорослого птаха забарвлення сірувато-буре, низ білий поцяткований темно-бурими плямами. Взимку любить їсти плоди омели, тому є одним з поширювачів цієї рослини.

Чечітка звичайна

Чечітка звичайна – невеличка пташка, трохи менша за горобця, зимує практично на усій території України. У самців - тім'я червоне, шия і спина білуваті, з сірувато-бурими плямами, на горлі темно-бура пляма, горло, груди і воло білі з рожево-червоним відтінком. Самки забарвлені подібно до самців, але у них відсутній червоний колір на горлі і грудях.

Пуночка снігова

Пуночка снігова – це невеличка пташка, яка поширена у тундрі, але прилітає на зимівлю в Україну. У дорослого самця в шлюбний період спина, поперек чорні, все інше біле, у позашлюбний період голова жовтувато-бура, спина бура, поцяткована чорними плямами, низ білий. У дорослої самки в шлюбному періоді верх голови і щоки бурі, спина, поперек, низ білий, із бурими плямами на боках, у позашлюбному оперенні подібна до позашлюбного самця.

Горіхівка

Горіхівка – невеликий птах розміром приблизно як галка. Має довгий та тонкий дзьоб, забарвлена у темний коричнево-бурий колір із темними плямками, яких немає лише на верхівці голови.

В'юрок

В’юрки – невеличкі пташки розміром з горобця, це один з найчисленніших видів птахів на планеті. Всі в’юркові пташки прикрашені бодай одною яскравою плямою. Дорослі самці відрізняються свої забарвленням, залежно від того чи перебувають вони у шлюбному періоді.

Рогатий жайворонок

Рогатий жайворонок – на зимівлі зустрічається на усій території України. Верхня частина тіла сіро-рожева з темними пестринами, нижня частина – біла. На передній частині голови є характерна маска, на потилиці – видовжені чорні пера, схожі на ріжки

Як зробити годівничку та що туди класти?

Найпростіше, як можна допомогти пташкам взимку, це насипати насіння у годівничку. Як її правильно зробити? Це може бути порожня пластикова чи картонна пляшка з-під води чи молока, у якій ви виріжете віконечко. Краї вирізаних віконечок обов’язково треба заклеїти скотчем чи пластирем, щоб пташки не порізались об гості краї.

Такі годівнички – це найпростіший варіант, який ви можете зробити з підручних матеріалів і залучити до цього дітей. Великі та відкриті годівниці краще не робити, оскільки корм з них часто з’їдають голуби, у яких і так немає проблем з їжею, а маленькі пташки залишатимуться ні з чим.

Краї вирізаних віконечок у саморобних годівничках треба заклеювати, щоб пташки не порізались об гострі краї

Якщо ви починаєте підгодовувати пташок, то це треба робити регулярно, а самі годівниці час від часу треба мити.

Що туди класти? Птахів можна підгодовувати різноманітним насінням та горіхами, але важливо, щоб воно було сире, тобто не солене та не смажене. Також можна використовувати зерно: пшеницю, овес, ячмінь, жито.. але лише у сирому виді, варені каші не варто класти у годівниці. Також у годівнички не можна класти хліб.

«Синички, дятли, галки, воронові не дуже прилітають до годівничок, але якщо там є шматочок несоленого сала чи невеликий шмат м’яса, то вони з радістю подзьобають його. Є види птахів такі, як дрозди, які люблять різні ягоди чи фрукти. Можна ціле яблучко або половинку в годівницю покласти, також калину, горобину», – додає Юлія Юрченко.

Готовий корм для птахів можна придбати також у зоомагазинах. Чим різноманітніша їжа у годівниці, тим більше шансів, що до неї прилетять різні птахи.