Сушити взуття потрібно відразу після того, як ви повернулися додому

Мокре після дощу взуття хочеться висушити якомога швидше, однак надмірне тепло може пошкодити або деформувати матеріал. Тому важливо обрати безпечний спосіб сушіння. УНІАН розповідає, як швидко та правильно висушити взуття.

Як підготувати взуття до сушіння?

Сушити взуття потрібно відразу після того, як ви повернулися додому. Чим довше ви цього не робите, тим вища ймовірність, що в мокрому взутті почнуть розмножуватися хвороботворні бактерії. Через вологість може навіть з’явитися цвіль. А деяке взуття здатне деформуватися – стати жорсткішим або втратити привабливий вигляд.

Перед сушінням взуття потрібно правильно підготувати:

Очистьте взуття від залишків бруду, щоб він не засох і не залишив плям. Витягніть устілки та шнурки.

Як сушити мокре взуття?

Щоб взуття висохло швидше й не втратило вигляд, не залишайте його під прямими сонячними променями, оскільки колір може зблякнути. Також не ставте пару на батарею – надмірне тепло здатне пошкодити матеріал.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Для сушіння оберіть добре провітрюване місце з нормальною циркуляцією повітря.

Щоб прискорити процес сушіння, можна використовувати деякі хитрощі:

Покладіть всередину взуття паперові серветки, газети або туалетний папір, змінюючи їх кожні 2–4 години.

Засуньте край рушника у взуття, а іншу частину обмотайте навколо черевика. Тканина швидко вбере вологу, допомагаючи прискорити процес сушіння.

Використайте якісну сушарку для взуття.

Якщо кросівки після прання або дощу потрібно висушити за ніч, можна використати рис або котячий наповнювач. Насипте один із них матеріалів у глибоку ємність, поставте всередину взуття, накрийте кришкою та залиште до ранку. Рис або наповнювач вберуть зайву вологу. Водночас для такого способу підходять не всі види котячого наповнювача.