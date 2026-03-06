Перед тим як прибрати зимову пару в шафу, її потрібно ретельно очистити від бруду та добре висушити

З настанням тепла багато хто просто ховає зимове взуття у шафу до наступної зими. Однак неправильне зберігання може призвести до того, що через рік чоботи втратять форму, шкіра потріскається, а підошва зіпсується. Тому перед тим як заховати взуття, варто правильно підготувати його до зберігання. «Добрі новини» розповідають, як правильно зберігати зимове взуття до наступного сезону.

Підготовка взуття перед зберіганням

Перед тим як прибрати зимову пару в шафу, її потрібно ретельно очистити від бруду та добре висушити. Після цього на поверхню сухого взуття варто нанести захисний засіб, щоб матеріал не пересихав за літо.

Збереження форми

Щоб взуття не деформувалося під час зберігання, його варто набити папером. Для цього підійдуть навіть звичайні старі газети, просто зімніть їх у щільні кульки та заповніть чоботи зсередини.

Правильне пакування

Найкраще зберігати зимове взуття у тканинних мішечках, у яких воно продавалось. Якщо покласти кожен чобіт у такий мішечок, пара не буде тертися в коробці, і так ви уникнете подряпин. Якщо ж ви їх викинули, не варто використовувати поліетиленові пакети. У пластику взуття не дихає, що може призвести до появи плісняви або неприємного запаху. Замість пакетів краще взяти звичайний пергаментний папір для випічки і обернути кожен чобіт в один шар, і тільки потім класти в коробку.

Зберігати взуття слід у сухому та трохи прохолодному місці. Уникайте полиць біля батарей, де матеріал може пересохнути, або занадто сирих приміщень.