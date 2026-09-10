Гарбузовий суп карі. Рецепт дня
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Гарбузовий суп карі – ніжна перша страва з насиченим ароматом спецій і приємним зігрівальним ефектом. Його готують на овочевому бульйоні з кокосовим молоком, яке пом’якшує спеції. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Гарбуз
|1 кг
|Овочевий бульйон
|800 мл
|Кокосове молоко
|160 мл
|Цибуля жовта ріпчаста
|1 шт
|Зубчики часнику
|2 шт
|Приправа карі
|3 ч. л
|Імбир мелений
|½ ч. л
|Перець чорний мелений
|¼ ч. л
|Сіль
|1 ч. л
|Мед
|1 ст. л
|Перець чилі
|1 ч. л
|Оливкова олія
|1 ст. л
Спосіб приготування:
Крок 1
Очистіть гарбуз, видаліть насіння, поріжте кубиками. Викладіть на деко та запікайте при 180 °C 30 хвилин до м’якості. Готовий гарбуз перекладіть у миску та подрібніть занурювальним блендером до однорідної маси.
Крок 2
Цибулю почистьте, дрібно поріжте. З часником зробіть те саме. Обсмажте часник та цибулю на оливковій олії на середньому вогні близько 10 хвилин до м’якості.
Крок 3
У каструлі змішайте гарбузове пюре, овочеву засмажку, влийте овочевий бульйон, всипте порошок карі, імбир, сіль і перець. Проваріть суп 10 хвилин, періодично помішуючи.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Влийте у каструлю кокосове молоко, додайте мед і пластівці чилі. Прогрійте суп ще 5 хвилин без кипіння. Перед подачею можете прикрасити суп кокосовим молоком або підсмаженим гарбузовим насінням.