Гарбузовий суп карі – ніжна перша страва з насиченим ароматом спецій і приємним зігрівальним ефектом. Його готують на овочевому бульйоні з кокосовим молоком, яке пом’якшує спеції. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти Гарбуз 1 кг Овочевий бульйон 800 мл Кокосове молоко 160 мл Цибуля жовта ріпчаста 1 шт Зубчики часнику 2 шт Приправа карі 3 ч. л Імбир мелений ½ ч. л Перець чорний мелений ¼ ч. л Сіль 1 ч. л Мед 1 ст. л Перець чилі 1 ч. л Оливкова олія 1 ст. л

Спосіб приготування:

Крок 1 Очистіть гарбуз, видаліть насіння, поріжте кубиками. Викладіть на деко та запікайте при 180 °C 30 хвилин до м’якості. Готовий гарбуз перекладіть у миску та подрібніть занурювальним блендером до однорідної маси.

Крок 2 Цибулю почистьте, дрібно поріжте. З часником зробіть те саме. Обсмажте часник та цибулю на оливковій олії на середньому вогні близько 10 хвилин до м’якості.

Крок 3 У каструлі змішайте гарбузове пюре, овочеву засмажку, влийте овочевий бульйон, всипте порошок карі, імбир, сіль і перець. Проваріть суп 10 хвилин, періодично помішуючи. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати