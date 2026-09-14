Пампушки з гарбуза до борщу. Рецепт дня
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Гарбузові пампушки стануть цікавою альтернативою традиційній випічці до борщу. Гарбуз додає тісту ніжності, м’якості та приємного смаку. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Для тіста:
|Борошно
|400 г
|Овочевий бульйон
|200 мл
|Дріжджі пресовані
|15 г
|Цукор
|1 ст. л
|Сіль
|1 ч. л
|Яйця
|1 шт
|Приправа карі
|1 ч. л
|Масло
|70 г
|Для начинки:
|Гарбуз
|250 г
|Масло
|1 ст. л
|Яйця
|2 шт
|Майонез
|2 ст. л
|Прованські трави
|1 ч. л
|Сіль
|до смаку
|Перець чорний мелений
|до смаку
|Часник
|1 зубчик
|Для змащування:
|Жовтки
|1 шт
|Молоко
|1 ст. л
Спосіб приготування:
Крок 1
Процідіть теплий овочевий бульйон через сито. Додайте яйце та перемішайте вінчиком. Насипте карі й знову перемішайте. Додайте дріжджі, неповну ложку цукру і розмішайте. Всипте трохи просіяного борошна і перемішайте до однорідності. Накрийте рушником і поставте в тепле місце на 30 хвилин.
Крок 2
В опару вмішайте масло. Додайте решту борошна і ретельно вимішайте тісто. Накрийте рушником і залиште ще на 40 хвилин, щоб тісто підійшло.
Крок 3
Гарбуз натріть на терку і протушкуйте на маслі 7–8 хвилин до м’якості.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Яйця покладіть у воду, доведіть до кипіння та варіть 10 хвилин. Потім охолодіть, очистіть і подрібніть. Змішайте яйце з гарбузом, майонезом, травами, часником, сіллю та перцем.
Крок 5
Тісто поділіть на кульки, розкачайте в кружальця і викладіть на деко. Склянкою зробіть у кожному заглиблення. Викладіть у них начинку і змастіть жовтком, змішаним із молоком.
Крок 6
Поставте пампушки у розігріту до 180°C духовку на 25–30 хвилин до появи золотистої скоринки.