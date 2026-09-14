Гарбузові пампушки стануть цікавою альтернативою традиційній випічці до борщу. Гарбуз додає тісту ніжності, м’якості та приємного смаку. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти Для тіста: Борошно 400 г Овочевий бульйон 200 мл Дріжджі пресовані 15 г Цукор 1 ст. л Сіль 1 ч. л Яйця 1 шт Приправа карі 1 ч. л Масло 70 г Для начинки: Гарбуз 250 г Масло 1 ст. л Яйця 2 шт Майонез 2 ст. л Прованські трави 1 ч. л Сіль до смаку Перець чорний мелений до смаку Часник 1 зубчик Для змащування: Жовтки 1 шт Молоко 1 ст. л

Спосіб приготування:

Крок 1 Процідіть теплий овочевий бульйон через сито. Додайте яйце та перемішайте вінчиком. Насипте карі й знову перемішайте. Додайте дріжджі, неповну ложку цукру і розмішайте. Всипте трохи просіяного борошна і перемішайте до однорідності. Накрийте рушником і поставте в тепле місце на 30 хвилин.

Крок 2 В опару вмішайте масло. Додайте решту борошна і ретельно вимішайте тісто. Накрийте рушником і залиште ще на 40 хвилин, щоб тісто підійшло.

Крок 3 Гарбуз натріть на терку і протушкуйте на маслі 7–8 хвилин до м’якості. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Яйця покладіть у воду, доведіть до кипіння та варіть 10 хвилин. Потім охолодіть, очистіть і подрібніть. Змішайте яйце з гарбузом, майонезом, травами, часником, сіллю та перцем.

Крок 5 Тісто поділіть на кульки, розкачайте в кружальця і викладіть на деко. Склянкою зробіть у кожному заглиблення. Викладіть у них начинку і змастіть жовтком, змішаним із молоком.