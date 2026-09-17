Така проста підготовка допоможе отримати більш повітряну масу

Щоб оладки вийшли повітряними та ніжними, важливо пам’ятати про деякі нюанси, зокрема про правильну підготовку кефіру. Pixel Inform розповідає, яка проста хитрість допоможе зробити тісто ідеальним.

Яким має бути кефір?

Кефір для оладок рекомендують злегка підігріти. Робити це потрібно недовго – не більше хвилини. Така проста підготовка допоможе зробити тісто більш повітряним.

Інші інгредієнти також не варто використовувати холодними. Найкраще, щоб усі продукти були кімнатної температури.

Ще одна деталь, яка може вплинути на консистенцію оладок – кількість цукру. Якщо його насипати забагато, тісто вийде важчим, а оладки втратять свою повітряність.

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