Навіть за низької температури продукт поступово починає псуватися

Після купівлі куряче м’ясо не слід надовго залишати в холодильнику в надії приготувати його пізніше. Навіть за низької температури продукт поступово починає псуватися. Ukr.Media розповідає, як довго можна зберігати куряче м’ясо в холодильнику.

Скільки часу куряче м’ясо може лежати в холодильнику?

Куряче м’ясо, яке ви не плануєте готувати найближчим часом, краще не залишати в холодильнику надовго. Навіть якщо воно було свіжим під час купівлі, тривале зберігання може підвищити ризик розмноження бактерій.

Якщо курятина зберігається в холодильнику понад два дні, на м’ясі можуть активно розмножуватися бактерії, здатні спричинити харчову токсикоінфекцію. Серед можливих симптомів – біль у животі, нудота, діарея, а іноді й підвищення температури.

Тому куряче м’ясо, яке ви не встигаєте приготувати й з’їсти протягом двох днів після купівлі, краще заморозити. Якщо ж цей термін уже минув, ризикувати з його приготуванням не варто.

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