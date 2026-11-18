Існує простий спосіб зробити масло м’яким за кілька хвилин

Для багатьох рецептів випічки потрібне м’яке масло кімнатної температури. Але якщо ви забули заздалегідь дістати його із холодильника, не обов’язково чекати, поки воно самостійно нагріється. Існує простий спосіб зробити масло м’яким за кілька хвилин, пише видання Pysznosci.

Як швидко розм’якшити масло?

Для цього способу не знадобляться ні плита, ні мікрохвильовка. Щоб розм’якшити масло, достатньо розплющити його качалкою між двома шарами пергаменту для випікання.

Розстеліть папір для випікання на столі.

Покладіть шматок масла на одну половину аркуша й накрийте другою.

За допомогою качалки почніть розкачувати масло. Поступово шматок стане тоншим та м’якшим. Продовжуйте, доки не отримаєте пластичний корж, який можна легко підняти з пергаменту.