Причина може бути не в овочі, а в простих помилках під час приготування

Брюссельська капуста після запікання має бути ніжною всередині та приємною на смак. Проте іноді замість ідеального гарніру виходить страва з гірким присмаком. Причина може бути не в овочі, а в простих помилках під час приготування. Pixel Inform розповідає, чому ж брюссельська капуста гірчить після запікання.

Чому брюссельська капуста стає гіркою в духовці?

Брюссельська капуста належить до хрестоцвітних овочів. Вона містить глюкозинолати – природні сірчисті сполуки, які захищають рослину від шкідників.

Коли структура овоча руйнується під час нарізання або термічної обробки, ці речовини розпадаються до ізотіоціанатів. І саме вони дають той гіркий та трохи сірчастий присмак.

Тому чим довше й агресивніше нагрівання, тим більше глюкозинолатів встигає розпастися. Наприклад, запікання за 220–230°C протягом 35–40 хвилин може призвести до того, що капуста не лише підгорить зовні, а й набуде виразної гіркоти.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Коротке запікання при помірно високій температурі зруйнує значно менше цих сполук, і капуста залишається солодкою.

Які помилки під час запікання посилюють гіркоту?

Висока температура – не єдина причина невдалого результату:

Недостатньо просушена капуста. Якщо овоч добре не просушити після миття, він почне тушкуватися у власному соку. Через це приготування затягується, і капуста може стати надто м’якою і гіркуватою.

Переповнене деко. Якщо викласти качанчики надто щільно, волога випаровуватиметься повільніше, а капуста гірше підрум’яниться. Овоч готується довше, через що з’являється гіркота.