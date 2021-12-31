Як зробити з домашнього торта чисту красу і при цьому не витратити на це купу часу та багато грошей? Ось кілька способів. Але головним інгредієнтом у будь-якому випадку є ваша фантазія. Вдалих експериментів!

Шоколад

Шоколад є чудовим матеріалом для того, аби прикрасити торт. Це завжди смачно, але для роботи з плиткою не потрібні спеціальні інструменти.

Прикраси з шоколадної стружки (фото Shutterstock)

Найпростіший спосіб – шоколадна стружка. Для цього шоколад можна просто натерти на тертці та обсипати всю поверхню змащеного кремом торта. Також можна охолодити плитку та за допомогою ножа для чистки овочів можна зробити шоколадну «тирсу». Матиме гарний вигляд поєднання білого та чорного шоколаду.

Також можна розтопити шоколад на водяній бані, додати до нього масло (50 гр. на плитку шоколаду), 2-3 ст. л. молока або вершків та залити торт і залишити до вистигання.

Глазур та тертий шоколад (фото Shutterstock)

Шоколадна глазур може бути самостійною окрасою торта, а може стати базою для інших елементів. Тоді не варто чекати, поки вона повністю охолоне, а поки вона не стала твердою покласти на неї фрукти, цукерки чи готові елементи декору, які можна придбати у магазині.

Безе

Ефектно на торті виглядають прикраси з безе. Особливо гарно білосніжні тістечка виглядають на темній шоколадній глазурі. При випічці їх можна робити будь-якої форми та розміру за допомогою кондитерського мішка з різними насадками. Також безе можна кріпити на крем або (у крайньому разі) на джем.

Біле безе на шоколадній глазурі (фото Shutterstock)

Як приготувати безе дивіться тут.

Фрукти та желе

Це найпростіший спосіб прикрасити торт. Але є одне «але». Фрукти не триматимуться безпосередньо на коржах. Для основи потрібні або все та ж шоколадна глазур, крем або желе.

Можна взяти будь-які фрукти (фото Shutterstock)

Для прикраси торта підійдуть будь-які фрукти, свіжі чи консервовані. В останніх є перевага: вони не так сильно завітрюються і взагалі не темніють. Фрукти для прикраси потрібно гарно нарізати. Ягоди можна викладати цілими.

Найбільш ефектно фрукти виглядатимуть, якщо їх викласти на верхній корж та залити желе. Найпростіше буде використати готове прозоре желе для тортів.

Різнокольорове желе для прикраси (фото Shutterstock)

А можна навпаки, зробити кольорове желе та побавитись з додатковими кольорами (червоний-зелений, оранжевий-фіолетовий тощо). Простіше використовувати готові пакетики, адже кольори будуть яскравішими та й робота легшою. Желе треба розвести згідно з інструкцією, вилити у пласкі форми та дати застигнути, а поді порізти. Ідеальною основою стане білий крем.

Цукерки та мармелад

Не надто напружуючись можна прикрасити домашній торт вже готовими цукерками або мармеладом. Для цього підійдуть гарні шоколадні цукерки, вафельні трубочки, M&M's та мармелад.

Викладати цукерки треба на поверхню, вкриту кремом або глазур'ю.

Прикраси з M&M's (фото GBV)

Оскільки ці прикраси є дуже солодкими, то краще використовувати не дуже солодкий крем.

Готовими кондитерськими виробами можна прикрашати як поверхню торта, так і його боки.

Цікаво оформити торт за допомогою готового різнокольорового мармеладу.

Прикраса з готових шоколадних цукерок (фото Shutterstock)

Його можна нарізати ти викласти візерунки чи просто розкласти як смальту. Також мармелад чудово розтоплюється у мікрохвильовій печі, з такою масою можна працювати як з желе. Тільки застигає мармелад швидше.

Морозиво

Простий та водночас радикальний спосіб – прикрасити торт кульками різноколірного морозива. Його рецепт можна побачити тут.

Морозиво: гарно, просто, але недовговічно (фото Shutterstock)

Проте є складності: треба мати впевненість, що торт відразу з'їсться. Звісно, класти морозиво можна лише на поверхню, яка добре вистигла. Такий спосіб пасує тортам, які мають «доходити» у холодильнику.

А загалом у царині прикрашання тортів є дуже багато місця для фантазії.