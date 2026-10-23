Маульташен – традиційна німецька страва з тонкого тіста та соковитої м’ясної начинки. Для приготування використовують фарш, шпинат, цибулю та розмочений у молоці батон. Особливість рецепта полягає у швидкому формуванні. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Для тіста: Пшеничне борошно 450 г Вода 100 мл Жовтки 4 шт. Сіль 1,5 ч. л. Для начинки: М’ясний фарш 500 г Шпинат 200 г Батон 3 скибки Молоко 60 мл Ріпчаста цибуля 1 шт. Сіль до смаку Чорний мелений перець до смаку Приправа до фаршу до смаку Сушений часник до смаку Для формування: Жовток 1 шт.

Спосіб приготування:

Крок 1 Підготуйте інгредієнти. Помийте шпинат і залиште його на рушнику, щоб стекла вода. Очистьте цибулю та дрібно наріжте. Покладіть скибки батона в миску й залийте молоком. Відокремте жовтки від білків.

Крок 2 Приготуйте начинку. Дрібно наріжте шпинат. Викладіть фарш у миску, додайте цибулю, сіль, чорний перець, приправу та сушений часник. Відтисніть батон від зайвого молока й додайте до фаршу. Перемішайте інгредієнти, а потім вмішайте шпинат до однорідності.

Крок 3 Замісіть тісто. Змішайте борошно із сіллю. Додайте чотири жовтки та поступово вливайте воду, підсипаючи борошно. Замісіть м’яке, еластичне тісто, яке не липне до рук. За потреби трохи відкоригуйте кількість води або борошна. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Розкачайте тісто. Розділіть його на частини для зручності роботи. Кожну частину розкачайте в прямокутник завтовшки приблизно 3–4 мм.

Крок 5 Викладіть начинку. Розподіліть фарш невеликими порціями вздовж тіста, залишаючи між ними відстань. Злегка збийте один жовток і змастіть ним один із довгих країв тіста.

Крок 6 Сформуйте маульташен. Загорніть на начинку спочатку незмащений край тіста, а потім край із жовтком. Притисніть тісто навколо начинки, щоб краї добре з’єдналися. Пальцями позначте межі між порціями фаршу, а потім наріжте заготовку на окремі пельмені. Защипніть краї виделкою.

Крок 7 Зліпіть решту пельменів. Повторіть дії з рештою тіста та начинки. Стежте, щоб усі краї були щільно з’єднані й начинка не випадала під час варіння.