У цьому рецепті можна використовувати як приготовані вдома пельмені, так і куповані. Завдяки сирному бульйону вони вийдуть ніжними та насиченими. Рецепт від Сook with me at home. Інгредієнти Цибуля 1 шт. Морква 1 шт. Часник 3 зубчики Олія/масло гхі для смаження Томатна паста 1/2 ст. л. Вода (окріп) 1 л Пельмені 500 г Плавлений сир 90 г Сіль, перець, зелень за смаком Спосіб приготування: Крок 1 Потріть моркву, дрібно наріжте цибулю, розріжте зубчики часнику навпіл. Розігрійте глибоку сковорідку з невеликою кількістю олії. Підсмажте цибулю з часником 3-5 хвилин, час від часу помішуйте. Додайте моркву, смажте ще 5-7 хвилин, не забуваючи помішувати. Крок 2 Додайте томатну пасту, перемішайте, долийте окріп. Поперчіть, посоліть, за бажанням додайте трохи шрірачі для пікантності. Хочете більше юшки – долийте ще 300-500 мл води. Крок 3 Додайте плавлений сир, періодично помішуючи, розчиніть його. Додайте дрібно посічену зелень, викладіть сирі пельмені, перемішайте. Крок 4 Вимкніть вогонь, накрийте кришкою, дайте настоятися 30-40 хвилин. За цей час кілька разів обережно перемішайте для рівномірності смаку та готовності.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter