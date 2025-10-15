Пельмені в сирному бульйоні. Рецепт дня0
У цьому рецепті можна використовувати як приготовані вдома пельмені, так і куповані. Завдяки сирному бульйону вони вийдуть ніжними та насиченими. Рецепт від Сook with me at home.
Інгредієнти
|Цибуля
|1 шт.
|Морква
|1 шт.
|Часник
|3 зубчики
|Олія/масло гхі
|для смаження
|Томатна паста
|1/2 ст. л.
|Вода (окріп)
|1 л
|Пельмені
|500 г
|Плавлений сир
|90 г
|Сіль, перець, зелень
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Потріть моркву, дрібно наріжте цибулю, розріжте зубчики часнику навпіл. Розігрійте глибоку сковорідку з невеликою кількістю олії. Підсмажте цибулю з часником 3-5 хвилин, час від часу помішуйте. Додайте моркву, смажте ще 5-7 хвилин, не забуваючи помішувати.
Крок 2
Додайте томатну пасту, перемішайте, долийте окріп. Поперчіть, посоліть, за бажанням додайте трохи шрірачі для пікантності. Хочете більше юшки – долийте ще 300-500 мл води.
Крок 3
Додайте плавлений сир, періодично помішуючи, розчиніть його. Додайте дрібно посічену зелень, викладіть сирі пельмені, перемішайте.
Крок 4
Вимкніть вогонь, накрийте кришкою, дайте настоятися 30-40 хвилин. За цей час кілька разів обережно перемішайте для рівномірності смаку та готовності.