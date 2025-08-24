Котлети з м’ясом і картоплею – традиційна страва для щоденного домашнього меню. М’ясо поєднується з тертою картоплею, завдяки чому котлети виходять м’якими, але добре тримають форму. Яловичий фарш можна замінити на інше м’ясо. Рецепт від «Карпатських шкварок».

Інгредієнти:

свиняча лопатка – 500 г;

500 г; картопля – 2 шт.;

2 шт.; сухарі – 75 г;

75 г; вода гаряча – 200 мл;

200 мл; цибуля жовта ріпчаста – 1 шт.;

1 шт.; сіль – 1 ч. л.;

1 ч. л.; перець чорний мелений – 0.5 г;

0.5 г; приправа до мʼяса – 1 ч. л.;

1 ч. л.; олія – 50 мл;

50 мл; вода – 150 мл;

150 мл; лавровий лист – 2 шт.;

2 шт.; перець чорний, горошок – 3 шт.;

3 шт.; перець духмяний, горошок – 3 шт.;

3 шт.; зубки часнику – 4 шт.

Спосіб приготування:

Поламайте черствий хліб на шматочки, залийте гарячою водою та залиште для розмочування. Мʼясо наріжте шматками та перемеліть у м’ясорубці разом з цибулею. Помийте та очистьте картоплю, натріть її на великій тертці.

Відтисніть зайву воду з розмоченого хліба. У великій мисці з’єднайте перемелене м’ясо з цибулею, натерту картоплю та відтиснутий хліб. Додайте сіль, перець і приправу до шашлику. Добре вимішайте руками до однорідної, липкої консистенції. Накрийте миску з фаршем і залиште на 20-30 хвилин, щоб спеції розкрили аромат.

Змочіть руки в холодній воді та сформуйте котлети бажаного розміру. Розігрійте сковорідку з достатньою кількістю олії. Обсмажуйте котлети по 3-4 хвилини з кожного боку до утворення рум’яної скоринки.

Зніміть котлети, злийте зайву олію зі сковорідки. Влийте 100-150 мл води або бульйону, додайте лавровий лист, перець горошком, подрібнений часник і сіль. Доведіть до кипіння. Поверніть котлети у сковорідку, накрийте кришкою та тушкуйте на слабкому вогні 10 хвилин.