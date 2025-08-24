Тернопільські котлети з м’ясом і картоплею. Рецепт дня0
Котлети з м’ясом і картоплею – традиційна страва для щоденного домашнього меню. М’ясо поєднується з тертою картоплею, завдяки чому котлети виходять м’якими, але добре тримають форму. Яловичий фарш можна замінити на інше м’ясо. Рецепт від «Карпатських шкварок».
Інгредієнти:
- 500 г;
- 2 шт.;
- 75 г;
- 200 мл;
- 1 шт.;
- 1 ч. л.;
- 0.5 г;
- 1 ч. л.;
- 50 мл;
- 150 мл;
- 2 шт.;
- 3 шт.;
- 3 шт.;
- 4 шт.
Спосіб приготування:
Поламайте черствий хліб на шматочки, залийте гарячою водою та залиште для розмочування. Мʼясо наріжте шматками та перемеліть у м’ясорубці разом з цибулею. Помийте та очистьте картоплю, натріть її на великій тертці.
Відтисніть зайву воду з розмоченого хліба. У великій мисці з’єднайте перемелене м’ясо з цибулею, натерту картоплю та відтиснутий хліб. Додайте сіль, перець і приправу до шашлику. Добре вимішайте руками до однорідної, липкої консистенції. Накрийте миску з фаршем і залиште на 20-30 хвилин, щоб спеції розкрили аромат.
Змочіть руки в холодній воді та сформуйте котлети бажаного розміру. Розігрійте сковорідку з достатньою кількістю олії. Обсмажуйте котлети по 3-4 хвилини з кожного боку до утворення рум’яної скоринки.
Зніміть котлети, злийте зайву олію зі сковорідки. Влийте 100-150 мл води або бульйону, додайте лавровий лист, перець горошком, подрібнений часник і сіль. Доведіть до кипіння. Поверніть котлети у сковорідку, накрийте кришкою та тушкуйте на слабкому вогні 10 хвилин.