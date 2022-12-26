Пісочне печиво з маком. Рецепт дняДарина Цвях, 0
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Мак є традиційним складником страв української кухні. Особливо взимку. Проте у будь-яку пору року він прекрасний. Пропонуємо рецепт печива, на приготування якого піде зовсім мало часу.
Інгредієнти:
- масло 100 гр.
- цукор ½ скл. (склянка – 250 мл)
- борошно 2 скл.
- яйце 1 шт.
- сода, погашена оцтом ½ ч.л.
- мак 150 гр.
- ваніль за смаком
Тісто можна нарізати або кружечками, або прямокутниками (фото Deporitphotos)
М'яке масло розтерти з цукром, додати яйце, соду, погашену оцтом, ваніль та борошно. Замісити м'яке тісто (воно не має липнути до рук). З тіста зробити 2 кулі та покласти до холодильника на пів години.
На стіл висипати мак. Кожну частину тіста покачати по маку, розім’яти у корж та нарізати на шматочки. Також можна скачати у рурку, порізати шматочками як на ліниві вареники та кожен шматок обкачати у маку та розім’яти у коржик.
Викласти на застелене пергаментом деко. Випікати 10 хвилин при температурі 180°.
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