Мак є традиційним складником страв української кухні. Особливо взимку. Проте у будь-яку пору року він прекрасний. Пропонуємо рецепт печива, на приготування якого піде зовсім мало часу.

Інгредієнти:

масло 100 гр.

цукор ½ скл. (склянка – 250 мл)

борошно 2 скл.

яйце 1 шт.

сода, погашена оцтом ½ ч.л.

мак 150 гр.

ваніль за смаком

Тісто можна нарізати або кружечками, або прямокутниками (фото Deporitphotos)

М'яке масло розтерти з цукром, додати яйце, соду, погашену оцтом, ваніль та борошно. Замісити м'яке тісто (воно не має липнути до рук). З тіста зробити 2 кулі та покласти до холодильника на пів години.

На стіл висипати мак. Кожну частину тіста покачати по маку, розім’яти у корж та нарізати на шматочки. Також можна скачати у рурку, порізати шматочками як на ліниві вареники та кожен шматок обкачати у маку та розім’яти у коржик.

Викласти на застелене пергаментом деко. Випікати 10 хвилин при температурі 180°.

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