7 найкращих рецептів ягідної випічки. Підбірка ZAXID.NET0
До теми
- Меренговий рулет з ягодами. Рецепт дня ZAXID.NET
- Сирник без тіста, але з персиками. Рецепт дня ZAXID.NET
- Сирник без тіста, але з персиками. Рецепт дня ZAXID.NET
Хоч уже екватор останнього місяця літа, але сезонні свіжі ягоди та фрукти досі є. Тому ZAXID.NET пропонує підбірку з семи ягідних десертів.
Хрустке бізе вдало поєднується з ніжним кремом та ягодами.
Малинові мафіни з білим шоколадом
Цей рецепт розрахований на 1 порцію – 12 мафінів, на приготування потрібно менше години.
Розпочинається останній місяць літа, і це чудовий шанс встигнути ще приготувати десерт із сезонних ягід.
Лимонно-чорничний чізкей – чудовий вітамінний літній десерт.
Смородиновий чізкейк без випічки
Сезон домашніх ягід продовжується і на кущах уже починає достигати смородина. Ніжний чізкейк без випічки із соковитих ягід готується дуже швидко.
Пиріг з сиром, сливами та меренгою
Ніжне тісто на сметані та повітряні збиті білки чудово пасують до слив. Ми даємо рецепт найрозповсюдженішої французької меренги, але можна обрати будь-яку.
Сирник без тіста, але з персиками
Цей сирник є дуже ніжним. Він не має коржа та борошна, тож по суті є делікатним суфле. Консервовані персики можна замінити родзинками, або просто додати трохи ванільного цукру і все.