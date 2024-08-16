Хоч уже екватор останнього місяця літа, але сезонні свіжі ягоди та фрукти досі є. Тому ZAXID.NET пропонує підбірку з семи ягідних десертів.

Меренговий рулет з ягодами

Хрустке бізе вдало поєднується з ніжним кремом та ягодами.

Малинові мафіни з білим шоколадом

Цей рецепт розрахований на 1 порцію – 12 мафінів, на приготування потрібно менше години.

Малиновий медівник

Розпочинається останній місяць літа, і це чудовий шанс встигнути ще приготувати десерт із сезонних ягід.

Лимонний чізкейк з чорницею

Лимонно-чорничний чізкей – чудовий вітамінний літній десерт.

Смородиновий чізкейк без випічки

Сезон домашніх ягід продовжується і на кущах уже починає достигати смородина. Ніжний чізкейк без випічки із соковитих ягід готується дуже швидко.

Пиріг з сиром, сливами та меренгою

Ніжне тісто на сметані та повітряні збиті білки чудово пасують до слив. Ми даємо рецепт найрозповсюдженішої французької меренги, але можна обрати будь-яку.

Сирник без тіста, але з персиками

Цей сирник є дуже ніжним. Він не має коржа та борошна, тож по суті є делікатним суфле. Консервовані персики можна замінити родзинками, або просто додати трохи ванільного цукру і все.