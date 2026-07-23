Якщо хочеться здивувати рідних незвичайною домашньою заготівлею, приготуйте джем із кабачків. Завдяки желе зі смаком ківі він набуває яскравого кольору, приємної кисло-солодкої нотки та густої консистенції. Більшість навіть не здогадається, що основою десерту є звичайні кабачки. Рецепт від Вude_smachno_razom. Інгредієнти Кабачки очищені 1 кг Цукор 600 г Лимонна кислота 1 чайна ложка Желе зі смаком ківі 1 пачка Спосіб приготування: Крок 1 Почистьте кабачки від шкірки та насіння, після чого наріжте невеликими кубиками. Крок 2 Засипте кабачки цукром, перемішайте та залиште на 1–2 години, щоб вони пустили достатньо соку. Крок 3 Поставте каструлю на середній вогонь, доведіть масу до кипіння та варіть 20–25 хвилин, періодично помішуючи й знімаючи піну. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 4 Додайте лимонну кислоту та всипте желе зі смаком ківі, ретельно перемішайте до повного розчинення. Крок 5 Проваріть джем ще 5–7 хвилин, постійно помішуючи, щоб він став однорідним і густішим. Крок 6 Розлийте гарячий джем у заздалегідь простерилізовані банки. Крок 7 Закатайте банки стерильними кришками, переверніть догори дном, укутайте рушником і залиште до повного охолодження. Крок 8 Зберігайте готовий джем у прохолодному темному місці.

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