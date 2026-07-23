Джем із кабачків із ароматом ківі. Рецепт дня
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Якщо хочеться здивувати рідних незвичайною домашньою заготівлею, приготуйте джем із кабачків. Завдяки желе зі смаком ківі він набуває яскравого кольору, приємної кисло-солодкої нотки та густої консистенції. Більшість навіть не здогадається, що основою десерту є звичайні кабачки. Рецепт від Вude_smachno_razom.
Інгредієнти
|Кабачки очищені
|1 кг
|Цукор
|600 г
|Лимонна кислота
|1 чайна ложка
|Желе зі смаком ківі
|1 пачка
Спосіб приготування:
Крок 1
Почистьте кабачки від шкірки та насіння, після чого наріжте невеликими кубиками.
Крок 2
Засипте кабачки цукром, перемішайте та залиште на 1–2 години, щоб вони пустили достатньо соку.
Крок 3
Поставте каструлю на середній вогонь, доведіть масу до кипіння та варіть 20–25 хвилин, періодично помішуючи й знімаючи піну.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Додайте лимонну кислоту та всипте желе зі смаком ківі, ретельно перемішайте до повного розчинення.
Крок 5
Проваріть джем ще 5–7 хвилин, постійно помішуючи, щоб він став однорідним і густішим.
Крок 6
Розлийте гарячий джем у заздалегідь простерилізовані банки.
Крок 7
Закатайте банки стерильними кришками, переверніть догори дном, укутайте рушником і залиште до повного охолодження.
Крок 8
Зберігайте готовий джем у прохолодному темному місці.