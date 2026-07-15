Для цього вам знадобиться один незвичний інгредієнт, який помітно покращує смак готової страви

Щоб варена кукурудза вийшла не лише м’якою, а й отримала ніжний вершково-молочний смак, можна змінити звичний спосіб її приготування. Для цього вам знадобиться один незвичний інгредієнт, який помітно покращує смак готової страви. Ukr.Media розповідає, що потрібно додати під час варіння кукурудзи.

Що додати під час варіння?

Замість того щоб використовувати лише воду, рекомендують додати до неї молоко. Обидві рідини потрібно змішати у рівних пропорціях, після чого в отриманій суміші варять качани.

Ви також можете зовсім не використовувати воду, просто відваривши кукурудзу в одному тільки молоці.

Але окрім цього, вам знадобиться ще два інгредієнти, які покращать кінцевий результат – сіль та масло. Шматочок масла та невелику кількість солі потрібно додати за 10 хвилин до кінця варіння.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати