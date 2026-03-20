Сира птиця може бути носієм небезпечних бактерій

Миття сирої курки перед приготуванням є поширеною звичкою, однак експерти з безпеки харчових продуктів застерігають: така практика не лише не приносить користі, а й може підвищити ризик зараженням бактеріями. EatingWell розповідає, чому не можна мити сиру курку перед приготуванням.

Чому таке миття небезпечне?

Сира птиця може бути носієм бактерій, зокрема сальмонели та кампілобактеріозу. Можливо, ви не чули про останню, але саме вона щорічно спричиняє 1 мільйон випадків харчових отруєнь у США (часто через вживання сирого або недостатньо просмаженого м’яса птиці).

А тепер уявіть, що на бактерії, які можуть бути на вашій курці, потрапляє струмінь води. Цей струмінь може розбризкати забруднену бактеріями воду, у вашу раковину, на стільниці, продукти, а також на вас самих.

Якщо ви таки хочете помити сиру курку, найбезпечніше просто промокнути м'ясо паперовими рушниками. Це також сприятиме кращому підрум'яненню. Якщо після витирання курки ви відчуєте неприємний запах, це означає, що вона вже не свіжа і її слід викинути.