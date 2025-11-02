Енергетичні батончики з фініками. Рецепт дня0
Для приготування цих батончиків не потрібна духовка: вони стабілізуються в холодильнику. До складу батончиків входять вівсяні пластівці (рекомендуємо пластівці швидкого приготування) та будь-які горіхи й сухофрукти, які вам до вподоби. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Фініки
|100 г
|Вівсяні пластівці
|150 г
|Арахіс (не солоний)
|50 г
|Родзинки
|40 г
|Насіння соняшника
|30 г
|Насіння гарбуза
|30 г
|Кунжут білий
|1 ст. ложка
|Мед
|1 ст. ложка
|Чорний шоколад
|100 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Вийміть із фініків кісточки. Залийте плоди гарячою водою на 15 хвилин. Потім воду злийте, а фініки обсушіть на серветці або паперовому рушнику. Також вимийте й обсушіть родзинки.
Крок 2
Перемеліть вівсяні пластівці в блендері, кавомолці чи ручному млині. Додайте родзинки та мед. Добре перемішайте.
Крок 3
Подрібніть арахіс ножем. Додайте до пластівців. Також всипте очищене соняшникове, гарбузове, кунжутне насіння. Ретельно перемішайте.
Крок 4
Викладіть суміш у вистелену плівкою форму. Добре притисніть до дна форми: якщо форму нахилити, суміш не повинна з неї випадати.
Крок 5
Розтопіть шоколад у мікрохвильовій печі або на водяній бані. Полийте ним горіхово-вівсяну суміш. Поставте в холодильник на 1 годину.