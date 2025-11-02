Для приготування цих батончиків не потрібна духовка: вони стабілізуються в холодильнику. До складу батончиків входять вівсяні пластівці (рекомендуємо пластівці швидкого приготування) та будь-які горіхи й сухофрукти, які вам до вподоби. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти Фініки 100 г Вівсяні пластівці 150 г Арахіс (не солоний) 50 г Родзинки 40 г Насіння соняшника 30 г Насіння гарбуза 30 г Кунжут білий 1 ст. ложка Мед 1 ст. ложка Чорний шоколад 100 г Спосіб приготування: Крок 1 Вийміть із фініків кісточки. Залийте плоди гарячою водою на 15 хвилин. Потім воду злийте, а фініки обсушіть на серветці або паперовому рушнику. Також вимийте й обсушіть родзинки. Крок 2 Перемеліть вівсяні пластівці в блендері, кавомолці чи ручному млині. Додайте родзинки та мед. Добре перемішайте. Крок 3 Подрібніть арахіс ножем. Додайте до пластівців. Також всипте очищене соняшникове, гарбузове, кунжутне насіння. Ретельно перемішайте. Крок 4 Викладіть суміш у вистелену плівкою форму. Добре притисніть до дна форми: якщо форму нахилити, суміш не повинна з неї випадати. Крок 5 Розтопіть шоколад у мікрохвильовій печі або на водяній бані. Полийте ним горіхово-вівсяну суміш. Поставте в холодильник на 1 годину.