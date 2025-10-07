Мексиканський суп з авокадо. Рецепт дня0
До теми
- Крем-суп з буряка. Рецепт дня ZAXID.NET
- Кукурудзяний крем-суп. Рецепт дня ZAXID.NET
- Наваристий крем-суп із черемші. Рецепт дня ZAXID.NET
Суп – це не тільки про тепло, а ще й про користь. Приготуйте мексиканський суп з авокадо – фруктом, який вважається одним із найпоживніших у світі та навіть потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Рецепт корисного супу від Shuba.
Інгредієнти
|Авокадо
|3 шт.
|Цибуля жовта ріпчаста
|1 шт.
|Червоний перець чилі
|1 шт.
|Курячий бульйон
|1 л
|Лимонний сік
|20 мл
|Вино біле сухе
|120 мл
|Перець солодкий консервований
|2 шт.
|Сіль
|за смаком
|Перець чорний мелений
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Авокадо помийте, розріжте навпіл і видаліть кісточку. Чайною ложкою від’єднайте м'якуш від шкірки.
Крок 2
Цибулю почистьте, дрібно наріжте. Перець чилі почистьте від насіння і тонко наріжте.
Крок 3
Змішайте м'якуш авокадо, цибулю, перець чилі, лимонний сік, вино, посоліть і поперчіть до смаку. Суміш подрібніть в блендері до однорідності.
Крок 4
Бульйон налийте в каструлю і доведіть до кипіння. Покладіть у нього овочеве пюре. Консервований солодкий перець почистьте від шкірки, наріжте соломкою і додайте в бульйон.
Крок 5
Суп доведіть до кипіння, прогрійте протягом 3-4 хвилин. Зніміть з вогню, розлийте порційно і подавайте до столу.