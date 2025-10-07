Суп – це не тільки про тепло, а ще й про користь. Приготуйте мексиканський суп з авокадо – фруктом, який вважається одним із найпоживніших у світі та навіть потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Рецепт корисного супу від Shuba.

Інгредієнти Авокадо 3 шт. Цибуля жовта ріпчаста 1 шт. Червоний перець чилі 1 шт. Курячий бульйон 1 л Лимонний сік 20 мл Вино біле сухе 120 мл Перець солодкий консервований 2 шт. Сіль за смаком Перець чорний мелений за смаком Спосіб приготування: Крок 1 Авокадо помийте, розріжте навпіл і видаліть кісточку. Чайною ложкою від’єднайте м'якуш від шкірки. Крок 2 Цибулю почистьте, дрібно наріжте. Перець чилі почистьте від насіння і тонко наріжте. Крок 3 Змішайте м'якуш авокадо, цибулю, перець чилі, лимонний сік, вино, посоліть і поперчіть до смаку. Суміш подрібніть в блендері до однорідності. Крок 4 Бульйон налийте в каструлю і доведіть до кипіння. Покладіть у нього овочеве пюре. Консервований солодкий перець почистьте від шкірки, наріжте соломкою і додайте в бульйон. Крок 5 Суп доведіть до кипіння, прогрійте протягом 3-4 хвилин. Зніміть з вогню, розлийте порційно і подавайте до столу.