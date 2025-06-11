Наваристий крем-суп із черемші. Рецепт дня0
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Суп із черемші – це легка страва з ніжним ароматом часнику, яка чудово смакує як самостійно, так і з додатками. Простий у приготуванні, наваристий і поживний, цей крем-суп гарно поєднується з грінками, сметаною або навіть копченою рибою. Важливо пам’ятати: збирати черемшу в лісах заборонено, тож найкраще вирощувати її самостійно.
Інгредієнти:
- 30 г;
- 1 шт.;
- 2 ст. л.;
- 750 мл;
- 80 г;
- 2 ст. л.;
- за смаком;
- за смаком.
Спосіб приготування:
У каструлі на слабкому вогні розтопіть вершкове масло. Додайте подрібнену цибулю та всипте борошно, постійно помішуючи протягом 5-7 хвилин, борошно має залишитися світлим і не підрум’янитися. Поступово вливайте овочевий бульйон, не припиняючи мішати, щоб уникнути грудочок. Доведіть до кипіння, після чого зменшіть вогонь і варіть ще близько 5 хвилин.
Тим часом ретельно промийте черемшу холодною водою, наріжте її грубими шматками й додайте до супу. Варіть не довше 1-2 хвилин, щоб зберегти яскравий колір і аромат зелені. Зніміть суп з плити та подрібніть занурювальним блендером до однорідності. За бажанням процідіть через дрібне сито для більш ніжної текстури.
На завершення додайте сіль, перець і трохи густих вершків. Подавайте страву гарячою – самостійно або з грінками, сиром чи ложечкою сметани.