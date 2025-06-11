Суп із черемші – це легка страва з ніжним ароматом часнику, яка чудово смакує як самостійно, так і з додатками. Простий у приготуванні, наваристий і поживний, цей крем-суп гарно поєднується з грінками, сметаною або навіть копченою рибою. Важливо пам’ятати: збирати черемшу в лісах заборонено, тож найкраще вирощувати її самостійно.

Інгредієнти:

масло вершкове – 30 г;

30 г; цибуля жовта ріпчаста – 1 шт.;

1 шт.; борошно пшеничне – 2 ст. л.;

2 ст. л.; овочевий бульйон – 750 мл;

750 мл; черемша – 80 г;

80 г; вершки 15% – 2 ст. л.;

2 ст. л.; сіль за смаком;

за смаком; перець чорний мелений за смаком.

Спосіб приготування:

У каструлі на слабкому вогні розтопіть вершкове масло. Додайте подрібнену цибулю та всипте борошно, постійно помішуючи протягом 5-7 хвилин, борошно має залишитися світлим і не підрум’янитися. Поступово вливайте овочевий бульйон, не припиняючи мішати, щоб уникнути грудочок. Доведіть до кипіння, після чого зменшіть вогонь і варіть ще близько 5 хвилин.

Тим часом ретельно промийте черемшу холодною водою, наріжте її грубими шматками й додайте до супу. Варіть не довше 1-2 хвилин, щоб зберегти яскравий колір і аромат зелені. Зніміть суп з плити та подрібніть занурювальним блендером до однорідності. За бажанням процідіть через дрібне сито для більш ніжної текстури.

На завершення додайте сіль, перець і трохи густих вершків. Подавайте страву гарячою – самостійно або з грінками, сиром чи ложечкою сметани.