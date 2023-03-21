На вихідних соцмережах TikTok та Instagram стало популярним відео, на якому 19-річна Ліза з Івано-Франківська стрибає через скакалку у дворі біля під’їзду багатоповерхівки. На відео на дівчину накинулись дві літні жінки, які сиділи поруч, зазначивши, що дівчина має піти, бо вона їм заважає. Згодом відео були видалені з соцмереж Лізи, а сама вона спершу погодилась на інтерв’ю з журналістами, а згодом відмовилась нібито через тиск закладу, в якому вона навчається.

ZAXID.NET розповідає, як абсолютно щоденна ситуація вийшла за межі умовного подвір'я і змусила переглянути наше ставлення до, здавалось би, очевидних речей.

Що сталось?

18 березня в соцмережах опублікували відео, на ньому 19-річна дівчина Ліза стрибає на скакалці біля під’їзду одного з будинків на вул. Івасюка в Івано-Франківську. Дві літні жінки, які прийшли до під'їзду пізніше, вирішили зробити Лізі зауваження, оскільки, за їх словами, заняття зі скакалкою їм заважає. Далі між неназваною жінкою та Лізою відбувся такий діалог:

– Може ти на стадіон підеш з тою скакалкою, не будеш мені перед очима тут скакати?

– А чому не можна тут скакати?

– Ну то, може, я тут сиджу, а ти...

– Ну я вже тут скакала, коли ви прийшли.

– Ну і шо, шо ти скакала?

– Ну бо ми вийшли зі свого під’їзду...

– А я також вийшла зі свого під’їзду і стала.

– З котрого?

– Ось мій під’їзд.

– Ну то йди туда та й скачи.

– Ну там ніде скакати, там парковка.

– Чого парковка? Там є площадка.

– Там "алкаші", мені там скакати?

– Ну то там є в школі стадіон – йди на стадіон.

– В школу не ходжу, я тут не знаю шкіл.

– То там є площадка дитяча, йди туди скачи, а тут не площадка.

– А я вам заважаю?

– Заважаєш.

– Чим? Я вас турбую?

– Турбуєш.

– Чим?

– Скакалкою своєю. Ну як ти мені перед очима махаєш скакалкою. Йди своїй мамі махай і не договорюйся багато.

– Ой, а ви мені хто, щоб я до вас не говорювалась?

– Слухай ти, соплячка невихована.

– Ага, далі що?

– О, ти, гамно паршиве...

Далі діалог відбувався у тому ж стилі, жінка аргументувала свої претензії тим, що вона «старша», «вихована» і ніколи б так не зробила, а дівчину повчає, бо та «пискує». Жінка агресивно переконувала дівчину знайти собі інше місце для занять, однак та відмовилась. За дівчину також заступився перехожий. Загалом відео триває більше трьох хвилин і обривається посеред діалогу.

Реакція

Упродовж кількох днів відео стало дуже популярним, користувачі почали писати коментарі та дописи на підтримку Лізи. Місцевий блогер Максим Савчин, більш відомий у TikTok під ніком «Оптиміст», організував флешмоб на підтримку Лізи. Разом із іншою молоддю вони прийшли на те саме місце та стрибали зі скакалкою, згодом до блогерів прийшла і сама Ліза.

@mcoptimist5.0 НАША МОЛОДЬ НАЙКРАЩА️ Флешмоб на підтримку дівчини, яка скакала на скакалці, а пенсіонерка на лавці почала її обзивати. До нашого флешмобу долучилися мої друзі, підписники, журналісти та навіть поліція Дякую усім не байдужим за підтримку️ ♬ оригінальний звук - ОПТИМІСТ

Журналістка Анна Рибалка сконтактувалась із дівчиною для інтерв’ю, однак пізніше, за її словами, керівництво закладу, в якому вона навчається, попросило її видалити всі відео зі своїх соцмереж та заборонило давати коментарі.

«Дівчинку зі скакалкою з Франківська, чиє відео стало вірусним, розкритикували в рідному навчальному закладі. Більше того, їй наказали видалити відео з свого тіктоку та інсти, а ще попросити зробити це всіх, хто перепостив», – написала Анна Рибалка у Facebook.

Зі слів журналістки, Ліза не розголошує назви навчального закладу та відмовляється від публічних коментарів про це.

«Його блокували три рази. Перший раз я виклала його в суботу [18 березня], його в обід вже заблокували. Потім я виклала його в неділю, його за день блокували два рази», – розповіла Ліза в коментарі «5 каналу».

Згодом дівчина опублікувала відео втретє, але, за її словами, керівництво навчального закладу попросило його видалити. Про який саме закладі ідеться – не відомо.

21 березня департамент освіти і науки Івано-Франківської міськради відреагував на інцидент, зазначивши, що заклад, у якому вона навчається, не підпорядковується місту. У прес-службі Івано-Франківської ОВА ZAXID.NET повідомили, що вперше чують про цей інцидент і не знають, у якому закладі навчається Ліза.

«Ми не уповноважені коментувати цю інформацію», – повідомили у прес-службі ОВА.

Після розголосу користувачі також запустили в соцмережах флешмоб на підтримку дівчини. Під хештегом #лізамолодець українці публікують дописи щодо цього скандалу, додаючи відео, де вже вони стрибають через скакалку та свої схожі історії.