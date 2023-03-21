«Слухай ти, соплячка невихована»
В Україні запустили флешмоб на підтримку дівчини зі скакалкою з Івано-ФранківськаВікторія Ейсмунт, 0
На вихідних соцмережах TikTok та Instagram стало популярним відео, на якому 19-річна Ліза з Івано-Франківська стрибає через скакалку у дворі біля під’їзду багатоповерхівки. На відео на дівчину накинулись дві літні жінки, які сиділи поруч, зазначивши, що дівчина має піти, бо вона їм заважає. Згодом відео були видалені з соцмереж Лізи, а сама вона спершу погодилась на інтерв’ю з журналістами, а згодом відмовилась нібито через тиск закладу, в якому вона навчається.
ZAXID.NET розповідає, як абсолютно щоденна ситуація вийшла за межі умовного подвір'я і змусила переглянути наше ставлення до, здавалось би, очевидних речей.
Що сталось?
18 березня в соцмережах опублікували відео, на ньому 19-річна дівчина Ліза стрибає на скакалці біля під’їзду одного з будинків на вул. Івасюка в Івано-Франківську. Дві літні жінки, які прийшли до під'їзду пізніше, вирішили зробити Лізі зауваження, оскільки, за їх словами, заняття зі скакалкою їм заважає. Далі між неназваною жінкою та Лізою відбувся такий діалог:
– Може ти на стадіон підеш з тою скакалкою, не будеш мені перед очима тут скакати?
– А чому не можна тут скакати?
– Ну то, може, я тут сиджу, а ти...
– Ну я вже тут скакала, коли ви прийшли.
– Ну і шо, шо ти скакала?
– Ну бо ми вийшли зі свого під’їзду...
– А я також вийшла зі свого під’їзду і стала.
– З котрого?
– Ось мій під’їзд.
– Ну то йди туда та й скачи.
– Ну там ніде скакати, там парковка.
– Чого парковка? Там є площадка.
– Там "алкаші", мені там скакати?
– Ну то там є в школі стадіон – йди на стадіон.
– В школу не ходжу, я тут не знаю шкіл.
– То там є площадка дитяча, йди туди скачи, а тут не площадка.
– А я вам заважаю?
– Заважаєш.
– Чим? Я вас турбую?
– Турбуєш.
– Чим?
– Скакалкою своєю. Ну як ти мені перед очима махаєш скакалкою. Йди своїй мамі махай і не договорюйся багато.
– Ой, а ви мені хто, щоб я до вас не говорювалась?
– Слухай ти, соплячка невихована.
– Ага, далі що?
– О, ти, гамно паршиве...
Далі діалог відбувався у тому ж стилі, жінка аргументувала свої претензії тим, що вона «старша», «вихована» і ніколи б так не зробила, а дівчину повчає, бо та «пискує». Жінка агресивно переконувала дівчину знайти собі інше місце для занять, однак та відмовилась. За дівчину також заступився перехожий. Загалом відео триває більше трьох хвилин і обривається посеред діалогу.
Реакція
Упродовж кількох днів відео стало дуже популярним, користувачі почали писати коментарі та дописи на підтримку Лізи. Місцевий блогер Максим Савчин, більш відомий у TikTok під ніком «Оптиміст», організував флешмоб на підтримку Лізи. Разом із іншою молоддю вони прийшли на те саме місце та стрибали зі скакалкою, згодом до блогерів прийшла і сама Ліза.
НАША МОЛОДЬ НАЙКРАЩА️ Флешмоб на підтримку дівчини, яка скакала на скакалці, а пенсіонерка на лавці почала її обзивати. До нашого флешмобу долучилися мої друзі, підписники, журналісти та навіть поліція Дякую усім не байдужим за підтримку️
Журналістка Анна Рибалка сконтактувалась із дівчиною для інтерв’ю, однак пізніше, за її словами, керівництво закладу, в якому вона навчається, попросило її видалити всі відео зі своїх соцмереж та заборонило давати коментарі.
«Дівчинку зі скакалкою з Франківська, чиє відео стало вірусним, розкритикували в рідному навчальному закладі. Більше того, їй наказали видалити відео з свого тіктоку та інсти, а ще попросити зробити це всіх, хто перепостив», – написала Анна Рибалка у Facebook.
Зі слів журналістки, Ліза не розголошує назви навчального закладу та відмовляється від публічних коментарів про це.
«Його блокували три рази. Перший раз я виклала його в суботу [18 березня], його в обід вже заблокували. Потім я виклала його в неділю, його за день блокували два рази», – розповіла Ліза в коментарі «5 каналу».
Згодом дівчина опублікувала відео втретє, але, за її словами, керівництво навчального закладу попросило його видалити. Про який саме закладі ідеться – не відомо.
21 березня департамент освіти і науки Івано-Франківської міськради відреагував на інцидент, зазначивши, що заклад, у якому вона навчається, не підпорядковується місту. У прес-службі Івано-Франківської ОВА ZAXID.NET повідомили, що вперше чують про цей інцидент і не знають, у якому закладі навчається Ліза.
«Ми не уповноважені коментувати цю інформацію», – повідомили у прес-службі ОВА.
Після розголосу користувачі також запустили в соцмережах флешмоб на підтримку дівчини. Під хештегом #лізамолодець українці публікують дописи щодо цього скандалу, додаючи відео, де вже вони стрибають через скакалку та свої схожі історії.