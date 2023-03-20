Instructor.ua – популярна у Києві школа, де військових і цивільних навчають тактиці ведення бою та поведінці зі зброєю. Її засновник та інструктор – 31-річний Алі Шехайтлі стверджує, що має бойовий досвід, але де та коли воював – невідомо. Як видно на відео із занять, методи інструктора – специфічні. Він ображає та б’є учнів поролоновою палицею. Справжні військові у коментарях звертають увагу на те, що сам інструктор неправильно тримає зброю, а його навчання – більш небезпечні, ніж корисні.

Журналісти проекту «Телебачення Торонто» опублікували викривальний сюжет, для якого поспілкувалися і з Алі Шехайтлі, і зі справжнім інструктором Денисом «Квебеком». У сюжеті проаналізували дивні, безглузді і місцями небезпечні поради «інструктора». Після цього у соцмережах виник скандал, адже інструктор заробляє на неправильних і шкідливих навчаннях.

ZAXID.NET розповідає, ким був Алі Шехайтлі до Instructor.ua та що не так із його заняттями.

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Із репера – у військові інструктори

31-річний Алі Шехайтлі у минулому спробував себе багато в чому. Він був актором, репером (виступав під псевдо Ali Monkey), моделлю і танцюристом. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну він працював дитячим тренером із тайського боксу.

У інтерв’ю програмі «Факти» він розповідав, що випадково зустрів волонтерів, які на початку війни допомогли виїхати з окупації, запропонували йому вступити в тероборону й проводити інструктажі.

«Алі повернувся до Києва і тут випадково зустрів тих волонтерів, які його врятували. Розговорилися, і ті покликали до себе в тероборону, але за умови, що працювати треба важко. Алі погодився, та сказав, що окрім тренувань нічого не вміє. От і будеш тренувати бійців, відповів командир. Так Алі став інструктором із військово-тактичної підготовки. Дечому прийшлося і самому повчитися, адже не служив в армії», – йшлось у інтерв’ю.

Після цього Шехайтлі заснував ГО «Інструктор юа» та почав викладати приватні уроки з тактики ведення бойових дій та поводження зі зброєю для військових і цивільних. Відео з цими заняттями він публікує на сторінках своєї школи у соцмережах, і ці сторінки досить популярні.

На канал Instructor.ua у Tik-Tok підписані майже півмільйона людей, а кількість переглядів відео сягає від сотень тисяч до кількох мільйонів. У Instagram на «інструктора» були підписані понад 20 тисяч підписників, однак на початку березня адміністратори соцмережі заблокували цю сторінку після звернення Міністерства цифрової трансформації, причина – невідома. Зараз нова сторінка налічує понад 600 підписників.

Скріншот повідомлення про блокування сторінки в Instagram

На опублікованих відео тренування Алі Шехайтлі виглядають дещо дивно. Під час занять із тактики ведення бою та поведінки зі зброєю він ображає та б’є учнів, вчить неправильно тримати зброю, наприклад, демонструє, як це робити з перевернутим прицілом. Також він переконує учнів, що палець на гачку зброї потрібно тримати завжди, хоча насправді потреби в цьому немає.

Що не так із його уроками

19 березня на YouTube-каналі «Телебачення Торонто» опублікували сюжет, у якому журналіст Роман Вінтонів, відомий як Майкл Щур, який зараз служить у ЗСУ, поспілкувався і з Алі Шехайтлі, і з фаховим військовим інструктором Денисом «Квебеком».

Алі Шехайтлі не зміг пояснити, де та коли він отримав бойовий досвід та в яких операціях брав участь. Із його слів, «є багато нюансів, по причинах яких цього поки що сказати не може». Він стверджує, що служив у підрозділі добровольчого формування територіальної громади (ДФТГ) і нібито має фото, які це підтверджують, однак оприлюднювати їх «ще не час».

«На жаль. Я говорив із командиром нещодавно, він просив не розголошувати цю інформацію з якихось певних моментів», – сказав він у відповідь на питання про бойовий досвід.

На питання, як він вийшов зі складу ДФТГ, він відповів, що підрозділ розформували «з певних причин, однак він не все може розповідати». Саме під час служби в ДФТГ Алі Шехайтлі й почав займатись інструктажем, бо його попросив командир. За його словами, інформацію про те, як вчити людей військовій підготовці, він бере з «різних джерел».

«Це і відеоджерела, і книги, і люди. У мене є родичі, які живуть ближче до Туреччини, Ізраїля, туди ближче, Ліван, Сирія, отам, вони толкові спеціалісти, які не одну війну вже пройшли. Ми спілкуємось по відеозв’язку, вони мені розказують, показують. Також вони мені скидають відео, де це все роз’яснено і пояснено», – розповів Алі Шехайтлі.

Він запевняє, що на заняттях він забезпечує «підготовку до підготовки», дає «базу».

«Я даю базу, базові ази, потім вони йдуть в Збройні Сили, отримують основу і потім уже далі розподіляються», – каже Шехайтлі.

За його словами, загалом підготовку його школу пройшли 6-7 тисяч людей. Він також додав, що не збирається йти воювати реально і стверджує, що кров проливається не лише на передовій. Є багато людей, каже він, які «проливають її економічно».

Денис «Квебек», аналізуючи кілька відео, на яких так званий інструктор вчить, як тримати зброю, користуватись вибухівкою та поводитись у бою, каже, що його заняття наражають людей на небезпеку.

«Можна проаналізувати, як він працює зі зброєю, як він поводиться, відноситься до неї, по цьому можна сказати, що людина не розуміється взагалі, що таке підготовка і хто такий інструктор. Кожне відео має критичні проблеми, і людей необхідно буде вчити заново, бо він як таких знань не дає», – розповів військовий.

Реакція суспільства

Після виходу сюжету цитати Алі Шехайтлі рознесли на меми. Користувачі також нагадали, що влітку він збирав гроші на автомобіль нібито для підрозділу. Пізніше публікації про це були видалені з його Telegram-каналу, натомість він повідомляв, що автомобіль необхідний для поїздок у інші міста, аби там проводити так звані інструктажі.

Науковий керівник: «Які джерела для наукової роботи ти вже опрацювала?»

Я: pic.twitter.com/FVAUTvytJu — Melaniya Podolyak (@MelaniePodolyak) March 19, 2023

Економічно голодаю — Павло Петриченко (@vkrainets) March 19, 2023

Затрьохсотив платіж за комуналку — Igor Lachenkov (@igorlachenkov) March 19, 2023

Сам «інструктор» опублікував пост, у якому заявив, що його ім’я очорнили, а роботу – знецінили. Він додав, що близький до закриття школи через борги і високу ціну оренди залу.

Пізніше він також записав відео, в якому назвав Майкла Щура лицеміром через те, що він питання «не по темі і дуже скомпрометовані».