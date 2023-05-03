Школа №2 у Миколаєві, де стався інцидент

У вівторок, 2 травня, в одній зі шкіл міста Миколаїв Стрийського району Львівщини побились 52-річна вчителька і учень 7-го класу. Учні школи зняли інцидент на відео, після публікації якого у соцмережах правоохоронці встановили подробиці.

«Причиною конфлікту стало те, що вчителька намагалась відібрати футбольний м’яч в одного з учнів. Поліцейські склали щодо педагога протокол про адміністративне правопорушення», – повідомили у середу, 3 травня, у прес-службі поліції Львівської області.

Правоохоронці провели бесіди з адміністрацією навчального закладу та школярами, під час яких встановили, що вчителька – учасниця конфлікту – раніше неодноразово принижувала та цькувала учнів школи, чинила щодо них психологічне насильство.

На педагога складено адміністративний протокол за ч.1 ст.173-4 (Булінг (цькування) учасника освітнього процесу) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Директор школи №2, де стався інцидент, вважає, що бійки не було. За словами Ігоря Дзюраха, «вчитель просто забирав м'яч в учня».