Ігор Смілянський очолює «Укрпошту» з 2016 року

Національний банк України визнав генерального директора «Укрпошти» 50-річного Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам профпридатності для керівника надавача фінансових платіжних послуг. У вівторок, 23 червня, регулятор зобов'язав компанію відсторонити його.

Відповідне рішення ухвалив комітет НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків та оверсайта платіжної інфраструктури. Відтак «Укрпошта» має відсторонити Смілянського від виконання відповідних обов’язків протягом п’яти робочих днів. Також компанії дають два місяці для призначення нового керівника, який відповідатиме встановленим критеріям.

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У НБУ зазначили, що оцінювання проводилося за результатами наглядових заходів щодо діяльності «Укрпошти» у 2023–2026 роках. За цей час регулятор неодноразово застосовував до компанії штрафи та письмові застереження через порушення вимог у сфері платіжних послуг, фінансового моніторингу, корпоративного управління, внутрішнього контролю та управління ризиками. За результатами співбесіди та аналізу матеріалів кваліфікаційна комісія НБУ дійшла висновку, що Смілянський не має достатнього рівня знань законодавства та практичного досвіду його застосування для виконання обов’язків керівника надавача фінансових платіжних послуг.

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Зокрема, у лютому 2024 року «Укрпошта» отримала штраф у розмірі 17,39 млн грн за порушення у сфері фінансового моніторингу. У 2026 році компанію також кілька разів штрафували за несвоєчасне надання інформації регулятору, недоліки в корпоративному управлінні та порушення під час здійснення платіжних операцій.

А за підсумками першого кварталу 2026 року «Укрпошта» зафіксувала чистий збиток у розмірі 204,8 млн грн. Виручка компанії становила 3,34 млрд грн, а власний капітал скоротився до 2,003 млрд грн.

Ігор Смілянський народився у Білгороді-Дністровському. Він закінчив Школу бізнесу Університету Пейс у Нью-Йорку за спеціальністю «бухгалтерський облік та аудит», отримавши ліцензію CPA (Certified Public Accountant). У 2005 році з відзнакою завершив навчання у Школі бізнесу Джорджтаунського університету, де здобув ступінь магістра ділового адміністрування (MBA), а згодом закінчив Школу права Університету Джорджа Вашингтона та отримав ліцензії адвоката штатів Нью-Йорк і Нью-Джерсі.

Професійну кар’єру розпочав у фінансовому секторі США, працюючи в компаніях Cantor Fitzgerald, KPMG та Citibank. Також обіймав посади у низці юридичних і промислових компаній, зокрема в Lockheed Martin. У 2005–2008 роках працював у міжнародній консалтинговій компанії The Boston Consulting Group, де займався проєктами в Україні та Росії.

У подальші роки працював у банківському секторі, зокрема в «Промсвязьбанку» та ПУМБ, де відповідав за проєкти зі злиття та поглинання фінансових установ. Також очолював напрямок корпоративного консалтингу в московському офісі The Boston Consulting Group та працював у групі M&A компанії KPMG у Нью-Йорку. З 1 липня 2016 року обіймає посаду генерального директора «Укрпошти».

Смілянський є одним із найбільш високооплачуваних керівників державних компаній, у лютому 2026 року стало відомо, що його місячна зарплата становить близько 970 тис. грн. За 2025 рік він заробив 11,7 млн грн без вирахування податків.

Доповнено о 13:30. Смілянський вважає рішення НБУ спробою поставити на паузу створення поштового банку. Також він пов'язав своє звільнення із особистим конфліктом з керівництвом регулятора, а саме з Андрієм Пишним.

«Вчора НБУ ухвалив рішення, що я, як СЕО АТ “Укрпошта”, не відповідаю професійним вимогам до керівника фінансової установи (це не про якість доставки посилок а про фінансові послуги). І згідно з цим рішенням акціонер компанії – Міністерство розвитку громад та територій України – має протягом 5 днів відсторонити мене та призначити іншого керівника. Яким саме професійним вимогам? Думаю, всі розуміють, що я порушив головне правило банківського сектору України 2023–2026 років: ти маєш любити та підносити до небес голову НБУ А.Г. Пишного, інакше не можеш бути банкіром чи працювати у фінансовому секторі», – йдеться у долписі.

За словами Смілянського, юридична команда компанії вивчатиме документи НБУ та визначатиме подальші дії. А «Укрпошта» залучить зовнішніх юристів для захисту інтересів компанії.

Крім цього, у дописі Смілянський додав, що зміна керівника може вплинути на міжнародні угоди компанії, зокрема кредитні домовленості з ЄБРР на десятки мільйонів євро. За його словами, ситуацію також комунікуватимуть із міжнародними партнерами та МВФ.

Зауважимо, що «Укрпошта» офіційно визнана об’єктом військової інфраструктури, що дає компанії право на бронювання 100% військовозобов’язаних працівників.