Ігор Смілянський очолює «Укрпошту» з 2016 року

Уряд на засіданні у вівторок, 3 грудня, призначив гендиректора «Укрпошти» Ігоря Смілянського урядовим уповноваженим із питань реформування митних органів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Запроваджуємо посаду урядового уповноваженого з питань реформування митних органів, який координуватиме реформу митниці. Це буде Ігор Смілянський. А також створюємо координаційну робочу групу», – повідомив прем’єр.

Перед Смілянським і робочою групою поставили завдання щодо синхронізації митниці з Європейським Союзом, модернізації інфраструктури та її диджиталізації.

До компетенції урядового уповноваженого та робочої групи входить:

підготовка пропозицій щодо реформування митних органів у межах реалізації Національної стратегії доходів до 2030 року;

підготовка пропозицій щодо здійснення заходів, пов'язаних із залученням до формування та реалізації державної митної політики інститутів громадянського суспільства,

співпраці з такими інститутами й сприяння співпраці з ними органів виконавчої влади; ініціювання ухвалення нормативно-правових актів з питань, які належать до митної політики.

До своїх обов’язків Смілянський стане у середу, 4 грудня, він працюватиме на громадських засадах.

Ігор Смілянський очолює «Укрпошту» з 2016 року й продовжить там працювати після отримання нової посади.

«Я не йду з «Укрпошти». Продовжую виконувати обов’язки CEO, пришвидшувати доставку посилок, зменшувати черги, будувати поштовий банк тощо», – зазначив він.

Що відомо про Ігоря Смілянського

Ігор Смілянський працював бухгалтером у Cantor Fitzgerald LP та був старшим фахівцем з оподаткування у різних юридичних та промислових компаніях. З вересня 2005 року по січень 2008 року він працював у The Boston Consulting Group на посаді старшого консультанта та менеджера проєктів в Україні та Росії.

У 2008 році був призначений на посаду директора з інтеграції активів у «Промсвязьбанку». У 2010—2011 роках керував злиттям та поглинанням банком ПУМБ «Донгорбанку», а 2014 року – злиттям ПУМБ із банком «Ренесанс Капітал». З січня 2012 по грудень 2014 року він був директором у московському офісі The Boston Consulting Group. Згодом працював в Нью-Йорку у консалтинговій компанії KPMG.

У липні 2016 року його призначили генеральним директором «Укрпошти», а у серпні 2018 року з ним підписали новий 3-річний контракт на цю посаду. У червні 2021 року Наглядова рада продовжила повноваження Смілянського на посаді керівника «Укрпошти» до 30 червня 2023 року, а згодом – до закінчення воєнного стану.

Нагадаємо, 17 вересня 2024 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про перезавантаження митниці