На окупованих територіях існує значна загрозу життю працівників та ймовірність пограбування відділень

З понеділка, 1 серпня, компанія «Укрпошта» припинила роботу відділень на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський у своєму Telegram.

«До вчорашнього дня, попри всі перешкоди та завдяки героїчній роботі наших працівників, зокрема в Запоріжжі, а до цього в Херсоні, ми виплачували сотні тисяч пенсій, приймали та перераховували платежі за комунальні послуги, а також доставляли продукти. Але робити це далі більше немає можливості», – розповів Смілянський.

Тимчасово окуповані території України поштовики наразі не обслуговуватимуть.

«Маємо значну загрозу життю працівників та загрозу пограбування з боку «сбора блатных и шайки нищих» бійців російської армії, підкріпленої «кращими» бійцями так званих «ЛНР/ДНР». Вони не дають нам доставляти пенсії, бо їм треба зібрати номери паспортів від пенсіонерів для «референдумів» в обмін на пенсії в «дерев’яній валюті» звичним для них шантажем. По-іншому вони не вміють», – заявив він.

Смілянський підкреслив, що «ми повернемось, я точно це знаю».

«І не просто повернемось, а з новими відділеннями, як це сьогодні сталося в Тростянці, який зазнав значних пошкоджень від «освободителей». Тепер нове, красиве відділення відкрите в самому центрі Тростянця. І воно не останнє», – додав гендиректор Укрпошти.