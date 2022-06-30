Перегляд тарифів в компанії пояснили передусім збільшенням логістичних витрат на доставку

«Укрпошта» з 1 липня підвищує вартість поштових відправлень по Україні. Про це повідомила пресслужба компанії.

Згідно з повідомленням, з 1 липня ціна стандартної доставки в межах України збільшується в середньому на 14%, а в межах області – на 13%.

Перегляд тарифів в компанії пояснили передусім збільшенням логістичних витрат на доставку.

«Проте навіть після перегляду вартості тарифи Укрпошти залишають нижчими у порівнянні з конкурентами. Для прикладу, відправлення вагою до 1 кг в межах України, яке раніше коштувало 31 грн, після перегляду тарифів буде коштувати 35 грн, а доставка посилки вагою до 15 кг – 75 грн у порівнянні з 65 грн до перегляду тарифів», – йдеться у повідомленні.

Також за новими тарифами з 1 липня доставлятимуться відправлення «Укрпошта Експрес» - підвищення складе в середньому 14% для пересилання в межах області та 16% для пересилання в межах України. Якщо раніше посилка до 1 кг по Україні коштувала 39 грн, то з 1 липня буде коштувати 45 грн.

На 14% зросте вартість пересилки документів.

А от вартість міжнародних відправлень залишається незмінною, запевнили в компанії.