Зеленський нагородив менеджера «Укрпошти», який збив російський літак
Літак скидав 500-кілограмові авіабомби на мирне місто
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Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня менеджера «Укрпошти» Сергія Чижикова, який збив ворожий літак біля Чернігова.
Сергій Чижиков працював менеджером «Укрпошти» поки в Україні не почалась повномасштабна війна. Свого часу він закінчив Полтавське ракетно-зентіне училище, тому одразу пішов у військомат, щоб захищати країну.
4 березня у небі над Черніговом капітан Сергій Чижиков за допомогою ПЗРК «Ігла-1» збив російський літак СУ-34, який скидав на мирне населення авіабомби. Біля збитого літака виявили фугасно-авіаційні бомби ФАБ-500, які мали скинути на місто.
Нагадаємо, що 15 березня в Україні уже 20 день триває війна, яку розпочала Росія. За цей час ЗСУ чинить потужний спротив ворогу, який так і не зміг захопити жодного великого міста.