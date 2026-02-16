Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський

«Укрпошта» офіційно визнана об’єктом військової інфраструктури, що дає компанії право на бронювання 100% військовозобов’язаних працівників. Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» розповів генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

«Нам дали бронювання не за те, що ми “Укрпошта”, а за те що ми – військова інфраструктура. У нас є контракт з Міноборони на розповсюдження повісток», – пояснив Смілянський.

Водночас виконання цього контракту, зазначає гендиректор, спричинило для підприємства значні матеріальні втрати.

«Ми за це бронювання постраждали, адже ніхто не каже, скільки нам палять відділень і скільки ми їх ремонтуємо. Це вже на мільйони гривень. Майже кожен тиждень нам палять відділення за те, що ми повістки роздаємо», – пояснив він.

За даними Смілянського, загалом за період повномасштабної війни «Укрпошта» зазнала збитків на суму близько 60–70 млн доларів. Компанія втратила понад тисячу відділень та 418 автомобілів.

Окрім того, у війні проти Росії загинули 20 військовослужбовців, які в цивільному житті працювали в «Укрпошті». Ще п’ятеро співробітників загинули безпосередньо на робочих місцях.

«Є працівники, як от наш оператор у Львові – готувалась до весілля, прилетіла ракета і вбила її вдома. Це люди, які загинули вдома, не на робочому місці», – додав Ігор Смілянський.

До слова, на Закарпатті суд призначив три роки позбавлення волі начальнику пересувного відділення поштового зв’язку АТ «Укрпошта», визнавши його винним в ухиленні від призову під час мобілізації. Обвинувачений пояснив, що належить до Свідків Єгови і йому заборонено брати до рук зброю.