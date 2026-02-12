Суд призначив обвинуваченому 3 роки позбавлення волі

Рахівський районний суд визнав начальника пересувного відділення поштового зв’язку АТ «Укрпошта» Миколу Романюка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив йому 3 роки ув’язнення.

Як йдеться у вироку суду від 6 лютого, у січні 2025 року обвинувачений пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби, отримав повістку на відправлення до війська, але відмовився від неї.

Під час судового засідання Микола Романюк не визнав своєї вини і пояснив, що з 2013 року є служителем релігійного об’єднання Свідків Єгови в Україні і йому заборонено брати до рук зброю. За словами обвинуваченого, він вчасно з’являвся у ТЦК і просив замінити виконання військового обов’язку цивільною альтернативною службою.

Водночас голова ВЛК розповіла в суді, що Микола Романюк під час проходження медкомісії скаржився на висипи на шкірі і стоїть на обліку у відповідного лікаря. Водночас, згідно з висновком медкомісії, він придатний для проходження військової служби.

«Збройні Сили потребують та мають значну кількість професій та посад, прямо не пов’язаних з безпосередньою участю у бойових діях. Посилання обвинуваченого на те, що релігійні переконання не дозволяють йому одягати військову форму та брати у руки зброю, не може бути оцінено судом як такі обставини, що настільки обмежують можливість сповідувати певну віру», – йдеться у вироку суду.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Віктор Ємчук визнав начальника пересувного відділення поштового зв’язку АТ «Укрпошта» Миколу Романюка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив йому 3 роки ув’язнення. На вирок можуть подати апеляцію.