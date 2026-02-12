Перепрвалення двох чоловіків до Румунії коштувало 14 тис. доларів

Рахівський районний суд визнав посадовців оперативно-розшукового відділу КПП «Київ» Держприкордонслужби Олексія І. та Олексія С. винними у переправленні чоловіків через кордон і призначив їм умовні терміни покарання.

У вироку суду від 30 січня йдеться про схему переправлення ухилянтів, яку викрили на Рахівщині у травні 2024 року. Обвинувачені у змові з трьома спільниками за 14 тис. доларів погодилися організувати перевезення двох чоловіків через блокпости для їх подальшого переправлення в Румунію річкою Тиса.

Частину суми – 7 тис. доларів – начальнику відділу ДПСУ передали в автомобілі, поблизу київського Mcdonald’s. Отримавши гроші, прикордонник пояснив, що ухилянти перед втечею мають поселитися у санаторії «Гірська Тиса» в Квасах, а їхати туди повинні автівкою, щоб уникнути перевірки ТЦК і СП.

За допомогою прикордонників чоловікам вдалося безперешкодно перетнули блокпост у селі Лазещина. Ще один учасник схеми забрав їх з оглядового майданчика біля водоспаду «Труфанець» і відвіз до мешканця Рахова Назарія Паращака (у серпні 2024 року суд призначив йому рік умовного терміну – ред.). Останній на мотоциклі доставив ухилянтів до Тиси, де на них чекали надувні гумові кола. Чоловіків затримали на березі річки за три кілометри від кордону з Румунією.

Під час судового засідання Олексій І. та Олексій С. визнали свою вину, суд також врахував позитивну характеристику посадовців. Дослідивши всі матеріали справи, суддя Віктор Ємчук визнав прикордонників винними у переправленні чоловіків через кордон і призначив їм по 5 років позбавлення волі. Реальний термін покарання суд замінив відповідно на 2 і 3 роки умовного. На вирок можуть подати апеляцію.