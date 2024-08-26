Обвинувачений зі спільником відвіз чоловіків до Тиси, де на них чекали надувні гумові кола

Рахівський районний суд визнав винним уродженця села Косівська Поляна Назарія Паращака у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчинені способом, небезпечним для життя чи здоров'я особи. За переправлення ухилянтів через Тису закарпатцю призначили 5 років ув’язнення, однак реальний термін покарання замінили на рік умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 22 серпня, у квітні 2024 року Назарій Паращак разом зі спільниками вирішили переправляти військовозобов’язаних чоловіків у Румунію через річку Тису. Для цього збирали інформацію про розташування блокпостів на дорогах та розробляли логістику для перетину українсько-румунського кордону. На Назарія Паращака покладали обов’язки пошуку транспорту та доставки ухилянтів до місця незаконного перетину.

2 травня учасник групи отримав від посередника 7 тис. доларів за переправлення двох ухилянтів. Останні безперешкодно перетнули блокпост в районі селі Лазещина Рахівського району, уникнувши перевірки військово-облікових документів правоохоронцями і військовослужбовцями ТЦК.

12 травня на оглядовому майданчику біля водоспаду «Труфанець» ухилянти зустрілися з ще одним учасником схеми і, заплативши 500 доларів, поїхали з ним у Рахів. Там, в одному з будинків, їх зустрів Назарій Паращак і вночі разом зі спільником на мотоциклах відвіз чоловіків до Тиси, де на них чекали надувні гумові кола. Переправників разом з ухилянтами затримали на березі річки за три кілометри від кордону з Румунією.

26 липня Назарій Паращак уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Як наслідок, суддя Олена Попова визнала закарпатця винним у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчинені способом, небезпечним для життя чи здоров'я особи і призначила йому 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного. На вирок можуть подати апеляцію.